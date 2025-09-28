22:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Эльче - Сельта 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 16:15
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
28 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Эльче
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Сельта, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Сельта
Виго
13ИспанияврИньяки Пенья
15ИспаниязщАльваро Нуньес
23ИспаниязщВиктор Чуст
22АвстриязщДавид Аффенгрубер
6ИспаниязщПедро Бигас
14ИспанияпзАлейс Фебас
8ИспанияпзМарк Агуадо
11ИспаниянпХерман Валера
35МарокконпАли Хуари
10ИспаниянпРафаэль Мир
9ПортугалиянпАндре Силва
13РумынияврЙонуц Раду
12ИспаниязщМану Фернандес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
17ИспаниязщХави Руэда
3ИспаниязщОскар Мингеса
6ГвинеяпзИлаш Мориба
22ИспанияпзУго Сотело
10ИспаниянпЯго Аспас
15ИспаниянпБрайан Сарагоса
7ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияЭдер Сарабия
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
26.04.2023Испания - Примера31-й турСельта1 : 0Эльче
06.01.2023Испания - Примера16-й турЭльче0 : 1Сельта
15.05.2022Испания - Примера37-й турСельта1 : 0Эльче
03.10.2021Испания - Примера8-й турЭльче1 : 0Сельта
12.02.2021Испания - Примера23-й турСельта3 : 1Эльче
06.11.2020Испания - Примера9-й турЭльче1 : 1Сельта
02.03.2015Испания - Примера25-й турСельта1 : 1Эльче
26.09.2014Испания - Примера6-й турЭльче0 : 1Сельта
02.03.2014Испания - Примера26-й турЭльче1 : 0Сельта
29.09.2013Испания - Примера7-й турСельта0 : 1Эльче
25.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Эльче
21.09.2025Испания — Примера5-й турЭльче1 : 0
12.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 2Эльче
29.08.2025Испания — Примера3-й турЭльче2 : 0
23.08.2025Испания — Примера2-й тур1 : 1Эльче
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур2 : 1Сельта
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 1Сельта
14.09.2025Испания — Примера4-й турСельта1 : 1
31.08.2025Испания — Примера3-й турСельта1 : 1
27.08.2025Испания — Примера6-й турСельта1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
2
Лига чемпионов
Барселона616
3
Лига чемпионов
Вильярреал613
4
Лига чемпионов
Эспаньол712
5
Лига Европы
Атлетико М712
6
Лига конференций
Хетафе711
7 Эльче610
8 Атлетик Б610
9 Бетис69
10 Алавес68
11 Валенсия68
12 Севилья67
13 Осасуна67
14 Райо Вальекано65
15 Сельта65
16 Леванте75
17 Реал Сосьедад65
18
Зона вылета
Овьедо63
19
Зона вылета
Жирона73
20
Зона вылета
Мальорка62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close