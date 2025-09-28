Эльче - Сельта 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 16:15
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
28 Сентября 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Сельта, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Эльче
Эльче
Сельта
Виго
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|11
|нп
|Херман Валера
|35
|нп
|Али Хуари
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|9
|нп
|Андре Силва
|13
|вр
|Йонуц Раду
|12
|зщ
|Ману Фернандес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|6
|пз
|Илаш Мориба
|22
|пз
|Уго Сотело
|10
|нп
|Яго Аспас
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|7
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|06.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|12.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 1
|06.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|02.03.2015
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|26.09.2014
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 1
|02.03.2014
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|29.09.2013
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|16
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|7
|12
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|7
|11
|7
|Эльче
|6
|10
|8
|Атлетик Б
|6
|10
|9
|Бетис
|6
|9
|10
|Алавес
|6
|8
|11
|Валенсия
|6
|8
|12
|Севилья
|6
|7
|13
|Осасуна
|6
|7
|14
|Райо Вальекано
|6
|5
|15
|Сельта
|6
|5
|16
|Леванте
|7
|5
|17
|Реал Сосьедад
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Жирона
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|6
|2