Ницца - Париж 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ницца
Париж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Париж, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
80ФранцияврЙеванн Диуф
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
64КанадазщМойзе Бомбито
26ФранцияпзМельвен Бар
92ФранцияпзЖонатан Клосс
6АлжирпзХишем Будауи
10ФранцияпзСофьян Диоп
7Кот-д'ИвуарпзЖереми Бога
20ФранцияпзТом Луше
9НигериянпТеремас Моффи
21ШвециянпИсак Янссон
16ФранцияврОбед Нкамбадио
14МализщАмари Траоре
31ФранциязщСамир Шерги
5СенегалзщМустафа Мбов
19ФранциязщНоа Санги
17ФранцияпзАдама Камара
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
21ФранцияпзМаксим Лопес
10АлжирпзИлан Кеббаль
27НигерияпзМозес Саймон
9ФранциянпВиллем Жеббель
Главные тренеры
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турНицца1 : 2
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур4 : 1Ницца
13.09.2025Франция — Лига 14-й турНицца1 : 0
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур3 : 1Ницца
23.08.2025Франция — Лига 12-й турНицца3 : 1
21.09.2025Франция — Лига 15-й турПариж2 : 3
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 2Париж
31.08.2025Франция — Лига 13-й турПариж3 : 2
23.08.2025Франция — Лига 12-й тур5 : 2Париж
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур1 : 0Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель612
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Монако612
4
Лига чемпионов
Лион512
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль510
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Лорьян67
10 Осер56
11 Тулуза56
12 Париж56
13 Ницца56
14 Анже55
15 Брест54
16
Стыковая зона
Гавр54
17
Зона вылета
Нант54
18
Зона вылета
Метц51

