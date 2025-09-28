Ницца - Париж 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 15:00
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
28 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Париж, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Париж
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|28
|зщ
|Джума Ба
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|26
|пз
|Мельвен Бар
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|6
|пз
|Хишем Будауи
|10
|пз
|Софьян Диоп
|7
|пз
|Жереми Бога
|20
|пз
|Том Луше
|9
|нп
|Теремас Моффи
|21
|нп
|Исак Янссон
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|14
|зщ
|Амари Траоре
|31
|зщ
|Самир Шерги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|19
|зщ
|Ноа Санги
|17
|пз
|Адама Камара
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|21
|пз
|Максим Лопес
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|9
|нп
|Виллем Жеббель
Главные тренеры
|Франк Эз
История личных встреч
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|4 : 1
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|5
|10
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Лорьян
|6
|7
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Тулуза
|5
|6
|12
|Париж
|5
|6
|13
|Ницца
|5
|6
|14
|Анже
|5
|5
|15
|Брест
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Нант
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1