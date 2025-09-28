22:50 ()
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Ренн - Ланс 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 20:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
28 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Ренн
Ланс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ланс, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ланс
Ланс
30ФранцияврБрис Самба
97ФранциязщЖереми Жаке
24ФранциязщАнтони Руо
3ФранциязщЛилиан Брассье
45ФранцияпзМахди Камара
6ФранцияпзДжауи Сиссе
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
26ФранцияпзКентен Мерлен
10ФранциянпЛюдовик Блас
9ФранциянпЭстебан Леполь
7ШвейцариянпБрил Эмболо
40ФранцияврРобин Риссер
24ФранциязщЖонатан Гради
6АвстриязщСамсон Байду
20ФранциязщМаланг Сарр
14ФранциязщМатьё Юдоль
2ФранцияпзРубен Агилар
8МалипзМамаду Сангаре
28ФранцияпзАдриен Томассон
10ФранциянпФлорьян Товен
22ФранциянпУэсли Саид
38ФранциянпРайан Фофана
Главные тренеры
СенегалХабиб Бей
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
15.03.2025Франция — Лига 126-й турЛанс1 : 0Ренн
21.09.2024Франция — Лига 15-й турРенн1 : 1Ланс
12.05.2024Франция - Лига 133-й турРенн1 : 1Ланс
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛанс1 : 1Ренн
01.04.2023Франция - Лига 129-й турРенн0 : 1Ланс
27.08.2022Франция - Лига 14-й турЛанс2 : 1Ренн
08.01.2022Франция - Лига 120-й турЛанс1 : 0Ренн
08.08.2021Франция - Лига 11-й турРенн1 : 1Ланс
06.02.2021Франция - Лига 124-й турЛанс0 : 0Ренн
05.12.2020Франция - Лига 113-й турРенн0 : 2Ланс
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур2 : 2Ренн
14.09.2025Франция — Лига 14-й турРенн3 : 1
31.08.2025Франция — Лига 13-й тур1 : 1Ренн
24.08.2025Франция — Лига 12-й тур4 : 0Ренн
15.08.2025Франция — Лига 11-й турРенн1 : 0
20.09.2025Франция — Лига 15-й турЛанс3 : 0
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур2 : 0Ланс
29.08.2025Франция — Лига 13-й турЛанс3 : 1
24.08.2025Франция — Лига 12-й тур1 : 2Ланс
16.08.2025Франция — Лига 11-й турЛанс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель612
2
Лига чемпионов
ПСЖ512
3
Лига чемпионов
Монако612
4
Лига чемпионов
Лион512
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль510
7 Ланс59
8 Ренн58
9 Лорьян67
10 Осер56
11 Тулуза56
12 Париж56
13 Ницца56
14 Анже55
15 Брест54
16
Стыковая зона
Гавр54
17
Зона вылета
Нант54
18
Зона вылета
Метц51

