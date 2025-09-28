Ренн - Ланс 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 20:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
28 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ланс, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция).
Составы команд
Ренн
Ланс
|30
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|24
|зщ
|Антони Руо
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|45
|пз
|Махди Камара
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|8
|пз
|Секо Фофана
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|10
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|7
|нп
|Брил Эмболо
|40
|вр
|Робин Риссер
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|6
|зщ
|Самсон Байду
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|28
|пз
|Адриен Томассон
|10
|нп
|Флорьян Товен
|22
|нп
|Уэсли Саид
|38
|нп
|Райан Фофана
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Пьер Саж
История личных встреч
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|08.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|5
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|5
|10
|7
|Ланс
|5
|9
|8
|Ренн
|5
|8
|9
|Лорьян
|6
|7
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Тулуза
|5
|6
|12
|Париж
|5
|6
|13
|Ницца
|5
|6
|14
|Анже
|5
|5
|15
|Брест
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Нант
|5
|4
| 18
Зона вылета
|Метц
|5
|1