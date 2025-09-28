22:52 ()
Видзев - Ракув 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 12:15
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
28 Сентября 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Видзев
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Ракув, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Ракув2 : 1Видзев
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Видзев2 : 3Ракув
27.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Видзев0 : 1Ракув
29.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Ракув1 : 1Видзев
16.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Ракув2 : 0Видзев
02.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Видзев0 : 0Ракув
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 2Видзев
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Видзев2 : 0
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 1Видзев
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Видзев1 : 2
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 0Видзев
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Ракув2 : 2
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув1 : 1
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Ракув0 : 1
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Ракув
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония817
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк917
5 Краковия817
6 Лех П814
7 Легия812
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча109
14 Арка99
15 Ракув88
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия106

