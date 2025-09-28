22:52 ()
Онлайн трансляции
Суббота 27 сентября
Воскресенье 28 сентября
Свернуть список

Лех П - Ягеллония 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 14:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
28 Сентября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Лех П
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Ягеллония, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Ягеллония2 : 1Лех П
14.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур Лех П5 : 0Ягеллония
17.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Ягеллония1 : 2Лех П
24.10.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Лех П3 : 3Ягеллония
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Лех П2 : 0Ягеллония
12.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Ягеллония1 : 2Лех П
19.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Лех П3 : 0Ягеллония
24.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Ягеллония1 : 0Лех П
20.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Лех П2 : 3Ягеллония
17.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Ягеллония2 : 1Лех П
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 2Лех П
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 2Лех П
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лех П1 : 2
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Лех П2 : 1
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2Лех П
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Ягеллония
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 1Ягеллония
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Ягеллония
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Ягеллония2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония817
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк917
5 Краковия817
6 Лех П814
7 Легия812
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча109
14 Арка99
15 Ракув88
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия106

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close