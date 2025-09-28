22:52 ()
Легия - Погонь 28 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-09-2025 17:30
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
28 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Легия
Погонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Погонь, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Легия
Варшава
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
28.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур Легия0 : 0Погонь
20.09.2024 Польша — Экстракласса 9-й тур Погонь1 : 0Легия
02.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Легия1 : 1Погонь
27.09.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Погонь3 : 4Легия
07.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Погонь2 : 1Легия
22.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Легия1 : 1Погонь
24.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Погонь3 : 1Легия
31.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Легия0 : 2Погонь
03.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Легия4 : 2Погонь
24.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Погонь0 : 0Легия
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Легия0 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 1Легия
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Легия4 : 1
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 1Легия
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Легия3 : 3 ДВ
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Погонь3 : 4
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 0Погонь
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Погонь2 : 0
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 2Погонь
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З918
2
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония817
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк917
5 Краковия817
6 Лех П814
7 Легия812
8 Радомяк911
9 Погонь910
10 Видзев910
11 Заглембе Л810
12 Мотор810
13 Нецеча109
14 Арка99
15 Ракув88
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия106

