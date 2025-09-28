Легия - Погонь 28 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-09-2025 17:30
Стадион: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша), вместимость: 31103
28 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Легия - Погонь, которое состоится 28 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Легия
Варшава
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|28.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|3 : 4
|07.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|2 : 1
|22.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|3 : 1
|31.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 2
|03.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|4 : 2
|24.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|0 : 0
|24.09.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|4 : 1
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3 ДВ
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 4
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|9
|18
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|8
|17
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|9
|17
|5
|Краковия
|8
|17
|6
|Лех П
|8
|14
|7
|Легия
|8
|12
|8
|Радомяк
|9
|11
|9
|Погонь
|9
|10
|10
|Видзев
|9
|10
|11
|Заглембе Л
|8
|10
|12
|Мотор
|8
|10
|13
|Нецеча
|10
|9
|14
|Арка
|9
|9
|15
|Ракув
|8
|8
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|10
|6