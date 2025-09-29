02:08 ()
Дженоа - Лацио 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 20:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Дженоа
Лацио

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Лацио, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Лацио
Рим
1 Италия вр Никола Леали
15 Англия зщ Брук Нортон-Каффи
5 Норвегия зщ Лео Эстигор
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Мартин
73 Италия пз Патрицио Мазини
32 Дания пз Мортен Френнруп
77 Исландия пз Микаэль-Эгиль Эллертссон
23 Аргентина пз Валентин Карбони
8 Румыния пз Николае Станчу
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
26 Хорватия пз Тома Башич
32 Италия пз Данило Катальди
22 Италия нп Маттео Канчелльери
9 Испания нп Педро Родригес
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Франция Патрик Виейра
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
23.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Дженоа0 : 2Лацио
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Лацио3 : 0Дженоа
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Дженоа0 : 1Лацио
05.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0Дженоа
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Лацио0 : 1Дженоа
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Дженоа1 : 4Лацио
17.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Лацио3 : 1Дженоа
02.05.2021 Италия - Серия А 34-й тур Лацио4 : 3Дженоа
03.01.2021 Италия - Серия А 15-й тур Дженоа1 : 1Лацио
23.02.2020 Италия - Серия А 25-й тур Дженоа2 : 3Лацио
25.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Дженоа3 : 1
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1Дженоа
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 1Дженоа
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Дженоа0 : 1
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Дженоа0 : 0
21.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Лацио0 : 1
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 0Лацио
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Лацио4 : 0
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 0Лацио
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лацио2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи412
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Ювентус511
4
Лига чемпионов
Кремонезе59
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Аталанта59
7 Милан49
8 Комо58
9 Кальяри57
10 Болонья57
11 Удинезе57
12 Сассуоло56
13 Торино44
14 Лацио43
15 Фиорентина53
16 Верона53
17 Дженоа42
18
Зона вылета
Лечче52
19
Зона вылета
Пиза52
20
Зона вылета
Парма42

