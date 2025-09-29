Дженоа - Лацио 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 20:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
29 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Лацио, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Лацио
Рим
|1
|вр
|Никола Леали
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|23
|пз
|Валентин Карбони
|8
|пз
|Николае Станчу
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|26
|пз
|Тома Башич
|32
|пз
|Данило Катальди
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|9
|нп
|Педро Родригес
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|23.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 4
|17.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|4 : 3
|03.01.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|23.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 3
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Кремонезе
|5
|9
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|5
|9
|7
|Милан
|4
|9
|8
|Комо
|5
|8
|9
|Кальяри
|5
|7
|10
|Болонья
|5
|7
|11
|Удинезе
|5
|7
|12
|Сассуоло
|5
|6
|13
|Торино
|4
|4
|14
|Лацио
|4
|3
|15
|Фиорентина
|5
|3
|16
|Верона
|5
|3
|17
|Дженоа
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Лечче
|5
|2
| 19
Зона вылета
|Пиза
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Парма
|4
|2