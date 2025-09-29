02:08 ()
Свернуть список

Черноморец - КАМАЗ 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 18:00
29 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 12-й тур
Черноморец
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - КАМАЗ, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
Россия Вадим Валентинович Евсеев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Черноморец2 : 1КАМАЗ
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур КАМАЗ0 : 1Черноморец
20.04.2024 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ1 : 0Черноморец
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 0 4 : 1КАМАЗ
18.10.2023 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец0 : 0КАМАЗ
27.08.2023 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Черноморец0 : 0КАМАЗ
01.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 40-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
03.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Черноморец1 : 0КАМАЗ
24.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 11-й тур КАМАЗ3 : 1Черноморец
08.09.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 29-й тур КАМАЗ1 : 1Черноморец
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Черноморец
21.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 0Черноморец
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Черноморец4 : 1
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Черноморец3 : 2
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 1 : 1Черноморец
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала КАМАЗ0 : 0 5 : 4
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур КАМАЗ0 : 0
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 3 : 0КАМАЗ
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур КАМАЗ1 : 1
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 2КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1126
2
Повышение
Урал1124
3
Плей-офф за повышение
Факел1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 КАМАЗ1119
7 Шинник1217
8 Родина1116
9 Арсенал Т1114
10 Нефтехимик1114
11 СКА-Хабаровск1113
12 Волга Ул1111
13 Уфа1211
14 Енисей1110
15 Черноморец119
16
Зона вылета
Сокол118
17
Зона вылета
Чайка127
18
Зона вылета
Торпедо М116

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close