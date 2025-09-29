Арока - Порту 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 21:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
29 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Порту, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Порту
Порту
|1
|вр
|Жоау Валиду
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|5
|зщ
|Борис Попович
|44
|зщ
|Амаду Данте
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|21
|пз
|Таити Фукуи
|8
|пз
|Давид Симау
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|14
|пз
|Хюн Чу Ли
|7
|пз
|Найс Джуара
|23
|нп
|Dylan Nandin
|99
|вр
|Диогу Кошта
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Якуб Кивёр
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|13
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|8
|пз
|Виктор Фрохольдт
|22
|пз
|Алан Варела
|10
|пз
|Габриэль Вейга
|11
|нп
|Пепе
|9
|нп
|Самуэль Агехова
|17
|нп
|Борха Сайнс
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|12.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|3 : 2
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|29.12.2022
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|5 : 1
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 0
|10.03.2017
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 4
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|18
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|7
|17
| 4
Лига конференций
|Морейренсе
|7
|15
|5
|Жил Висенте
|7
|13
|6
|Фамаликан
|6
|11
|7
|Брага
|6
|9
|8
|Арока
|6
|8
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|8
|10
|Санта-Клара
|7
|8
|11
|Алверка
|7
|7
|12
|Эштрела
|7
|7
|13
|Каза Пия
|7
|7
|14
|Эшторил
|7
|5
|15
|Тондела
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Риу Аве
|6
|4
| 18
Зона вылета
|АВС
|7
|1