Арока - Порту 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 21:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
29 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 7-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Арока
Порту

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Порту, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Порту
Порту
1 Португалия вр Жоау Валиду
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
5 Сербия зщ Борис Попович
44 Мали зщ Амаду Данте
3 Испания зщ Хосе Фонтан
21 Япония пз Таити Фукуи
8 Португалия пз Давид Симау
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
14 Южная Корея пз Хюн Чу Ли
7 Франция пз Найс Джуара
23 Уругвай нп Dylan Nandin
99 Португалия вр Диогу Кошта
5 Польша зщ Ян Беднарек
4 Польша зщ Якуб Кивёр
74 Португалия зщ Франсишку Моура
13 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
8 Дания пз Виктор Фрохольдт
22 Аргентина пз Алан Варела
10 Испания пз Габриэль Вейга
11 Бразилия нп Пепе
9 Испания нп Самуэль Агехова
17 Испания нп Борха Сайнс
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Арока0 : 2Порту
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Порту4 : 0Арока
12.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Арока3 : 2Порту
03.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Порту1 : 1Арока
08.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Арока0 : 1Порту
11.01.2023 Кубок Португалии 1/8 финала Порту4 : 0Арока
29.12.2022 Португалия - Примейра 14-й тур Порту5 : 1Арока
06.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Арока0 : 2Порту
28.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Порту3 : 0Арока
10.03.2017 Португалия - Примейра 25-й тур Арока0 : 4Порту
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 2Арока
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 2
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 1Арока
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Арока3 : 3
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 6 : 0Арока
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 0 : 1Порту
19.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Порту
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Порту1 : 0
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2Порту
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Порту4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту618
2
Лига чемпионов
Спортинг718
3
Лига Европы
Бенфика717
4
Лига конференций
Морейренсе715
5 Жил Висенте713
6 Фамаликан611
7 Брага69
8 Арока68
9 Витория Гимарайнш78
10 Санта-Клара78
11 Алверка77
12 Эштрела77
13 Каза Пия77
14 Эшторил75
15 Тондела75
16
Стыковая зона
Насьонал64
17
Зона вылета
Риу Аве64
18
Зона вылета
АВС71

