Ван - Алашкерт 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 13:30
29 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Алашкерт, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ван
Чаренцаван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
|29.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|09.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|22.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|23.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|20.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|31.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|09.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|13.11.2022
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|25.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|7
|16
| 2
Лига конференций
|Урарту
|8
|16
| 3
Лига конференций
|Алашкерт
|7
|15
|4
|Арарат-Армения
|6
|14
|5
|Пюник
|7
|13
|6
|Ван
|7
|8
|7
|БКМА
|6
|6
|8
|Гандзасар
|8
|6
|9
|Ширак
|8
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|8
|1