02:09 ()
Свернуть список

Заглембе Л - Арка 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 18:00
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
29 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Заглембе Л
Арка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Арка, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Арка
Гдыня
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
23.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 2-й тур Арка3 : 2Заглембе Л
13.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Арка2 : 1Заглембе Л
10.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Заглембе Л2 : 0Арка
17.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Заглембе Л0 : 0Арка
07.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Арка3 : 1Заглембе Л
23.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Заглембе Л0 : 0Арка
15.09.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Арка1 : 1Заглембе Л
02.06.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 7-й тур Заглембе Л1 : 3Арка
20.02.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Заглембе Л1 : 0Арка
27.08.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Арка1 : 1Заглембе Л
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Заглембе Л2 : 2
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 2Заглембе Л
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л2 : 2
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 1Заглембе Л
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Заглембе Л6 : 2
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Арка0 : 0
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0Арка
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Арка1 : 0
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 0Арка
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 4 : 1Арка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия918
5 Висла Плоцк917
6 Легия915
7 Лех П915
8 Радомяк911
9 Ракув911
10 Погонь1010
11 Видзев1010
12 Заглембе Л810
13 Мотор810
14 Нецеча109
15 Арка99
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия106

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close