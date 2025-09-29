Заглембе Л - Арка 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 18:00
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
29 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Арка, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Арка
Гдыня
Главные тренеры
|Давид Шварга
История личных встреч
|23.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 2-й тур
|3 : 2
|13.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|2 : 1
|10.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|2 : 0
|17.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|0 : 0
|07.10.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|3 : 1
|23.02.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 0
|15.09.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|1 : 1
|02.06.2017
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|1 : 3
|20.02.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|1 : 0
|27.08.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|6 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|10
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|9
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|9
|18
|5
|Висла Плоцк
|9
|17
|6
|Легия
|9
|15
|7
|Лех П
|9
|15
|8
|Радомяк
|9
|11
|9
|Ракув
|9
|11
|10
|Погонь
|10
|10
|11
|Видзев
|10
|10
|12
|Заглембе Л
|8
|10
|13
|Мотор
|8
|10
|14
|Нецеча
|10
|9
|15
|Арка
|9
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|10
|6