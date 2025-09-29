Мотор - Радомяк 29 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-09-2025 20:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
29 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Мотор
Люблин
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|2 : 3
|02.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|4 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|3 : 2
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|10
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|9
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|9
|18
|5
|Висла Плоцк
|9
|17
|6
|Легия
|9
|15
|7
|Лех П
|9
|15
|8
|Радомяк
|9
|11
|9
|Ракув
|9
|11
|10
|Погонь
|10
|10
|11
|Видзев
|10
|10
|12
|Заглембе Л
|8
|10
|13
|Мотор
|8
|10
|14
|Нецеча
|10
|9
|15
|Арка
|9
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|10
|6