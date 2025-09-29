02:09 ()
Мотор - Радомяк 29 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-09-2025 20:30
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
29 Сентября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 10-й тур
Мотор
Радомяк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - Радомяк, которое состоится 29 Сентября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Радомяк2 : 3Мотор
02.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Мотор1 : 0Радомяк
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 2 : 2Мотор
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Мотор1 : 1
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 0 : 1Мотор
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 0Мотор
16.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Мотор0 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Радомяк1 : 0
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 4 : 1Радомяк
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 3 : 2Радомяк
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Радомяк1 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Радомяк1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия918
5 Висла Плоцк917
6 Легия915
7 Лех П915
8 Радомяк911
9 Ракув911
10 Погонь1010
11 Видзев1010
12 Заглембе Л810
13 Мотор810
14 Нецеча109
15 Арка99
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия106

