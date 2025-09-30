Кайрат - Реал Мадрид 30 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-09-2025 18:45
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
30 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Реал Мадрид, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
|82
|вр
|Шерхан Калмурза
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|80
|зщ
|Егор Сорокин
|3
|зщ
|Луиш Мата
|4
|зщ
|Дамир Касабулат
|15
|зщ
|Офри Арад
|24
|зщ
|Александр Мрынский
|20
|пз
|Еркин Тапалов
|7
|нп
|Жоржинью
|55
|нп
|Валерий Громыко
|9
|нп
|Дастан Сатпаев
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
|15
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
Главные тренеры
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|22.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|26.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0 3 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 2
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Брюгге
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Бенфика
|1
|0
|25
|Марсель
|1
|0
|26
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|27
|Вильярреал
|1
|0
|28
|Челси
|1
|0
|29
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|30
|Атлетик Б
|1
|0
|31
|Аякс
|1
|0
|32
|Наполи
|1
|0
|33
|Кайрат
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Аталанта
|1
|0