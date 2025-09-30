22:32 ()
Свернуть список

Кайрат - Реал Мадрид 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 18:45
Стадион: Центральный (Алма-Ата, Казахстан), вместимость: 26242
30 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Кайрат
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Реал Мадрид, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Алма-Ата, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
82 Казахстан вр Шерхан Калмурза
14 Беларусь зщ Александр Мартынович
80 Россия зщ Егор Сорокин
3 Португалия зщ Луиш Мата
4 Казахстан зщ Дамир Касабулат
15 Израиль зщ Офри Арад
24 Казахстан зщ Александр Мрынский
20 Казахстан пз Еркин Тапалов
7 Португалия нп Жоржинью
55 Беларусь нп Валерий Громыко
9 Казахстан нп Дастан Сатпаев
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
24 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Фернандес
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
17 Испания зщ Рауль Асенсио
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
30 Аргентина пз Франко Мастантуоно
15 Турция пз Арда Гюлер
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
10 Франция нп Килиан Мбаппе
Главные тренеры
Казахстан Рафаэль Радикович Уразбахтин
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
22.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Кайрат3 : 1
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 4 : 1Кайрат
14.09.2025 Казахстан — Премьер-лига 23-й тур Кайрат1 : 0
31.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Кайрат
26.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Кайрат0 : 0 3 : 2
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 5 : 2Реал Мадрид
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 4Реал Мадрид
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Реал Мадрид2 : 0
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Реал Мадрид2 : 1
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 1 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов: «Кайрат» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
2
1/8 финала
ПСЖ13
3
1/8 финала
Брюгге13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Юнион13
6
1/8 финала
Бавария13
7
1/8 финала
Интер М13
8
1/8 финала
Арсенал13
9
Плей-офф
Манчестер Сити13
10
Плей-офф
Карабах13
11
Плей-офф
Ливерпуль13
12
Плей-офф
Барселона13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Боруссия Д11
16
Плей-офф
Ювентус11
17
Плей-офф
Будё-Глимт11
18
Плей-офф
Байер11
19
Плей-офф
Копенгаген11
20
Плей-офф
Славия П11
21
Плей-офф
Пафос11
22
Плей-офф
Олимпиакос11
23
Плей-офф
Атлетико М10
24
Плей-офф
Бенфика10
25 Марсель10
26 Ньюкасл Юнайтед10
27 Вильярреал10
28 Челси10
29 ПСВ Эйндховен10
30 Атлетик Б10
31 Аякс10
32 Наполи10
33 Кайрат10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Аталанта10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close