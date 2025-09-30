22:32 ()
Панама U20 - Украина U20 30 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-09-2025 22:00
30 Сентября 2025 года в 23:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Группа B. 2-й тур
Панама U20
Украина U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Панама U20 - Украина U20, которое состоится 30 Сентября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Группа B. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Панама U20
Украина U20
История личных встреч
28.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 1-й тур 3 : 2Панама U20
05.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа B. 3-й тур Панама U200 : 1
02.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа B. 2-й тур 2 : 1Панама U20
30.05.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа B. 1-й тур 2 : 2Панама U20
27.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 1-й тур 1 : 2Украина U20
10.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд 1/8 финала Украина U201 : 1 1 : 3
05.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа A. 3-й тур Украина U203 : 0
02.06.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа A. 2-й тур 0 : 6Украина U20
30.05.2015 U20 ЧМ-2015 - финальный раунд Группа A. 1-й тур 0 : 0Украина U20
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Япония U2011
2
1/8 финала
Чили U2011
3
1/8 финала - возможный выход
Новая Зеландия U2010
4 Египет U2010
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Парагвай U2011
2
1/8 финала
Украина U2011
3
1/8 финала - возможный выход
Панама U2010
4 Южная Корея U2010
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Марокко U2011
2
1/8 финала
Бразилия U2010
3
1/8 финала - возможный выход
Мексика U2010
4 Испания U2010
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Аргентина U2011
2
1/8 финала
Италия U2011
3
1/8 финала - возможный выход
Австралия U2010
4 Куба U2010
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
США U2000
2
1/8 финала
Франция U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Новая Каледония U2000
4 ЮАР U2000
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Колумбия U2000
2
1/8 финала
Нигерия U2000
3
1/8 финала - возможный выход
Саудовская Аравия U2000
4 Норвегия U2000

