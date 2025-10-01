Байер - ПСВ Эйндховен 01 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|21
|пз
|Лукас Васкес
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|20
|пз
|Алехандро Гримальдо
|10
|пз
|Малик Тилльман
|17
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|32
|вр
|Матей Коварж
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|10
|пз
|Пауль Ваннер
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Каспер Юльманн
|Петер Бош
История личных встреч
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 2
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 5
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Брюгге
|2
|3
| 6
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Интер М
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Манчестер Сити
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Карабах
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Барселона
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Будё-Глимт
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Байер
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Копенгаген
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Славия П
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Пафос
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Олимпиакос
|1
|1
| 24
Плей-офф
|Атлетико М
|1
|0
|25
|Бенфика
|1
|0
|26
|Марсель
|1
|0
|27
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|28
|Вильярреал
|1
|0
|29
|Челси
|1
|0
|30
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|31
|Атлетик Б
|1
|0
|32
|Аякс
|1
|0
|33
|Наполи
|1
|0
|34
|Монако
|1
|0
|35
|Галатасарай
|1
|0
|36
|Кайрат
|2
|0