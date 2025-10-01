01:26 ()
Байер - ПСВ Эйндховен 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - ПСВ Эйндховен, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
21ИспанияпзЛукас Васкес
6АргентинапзИгнасио Фернандес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
20ИспанияпзАлехандро Гримальдо
10СШАпзМалик Тилльман
17МароккопзЭлисс Бен-Сегир
35КамеруннпКристиан Кофане
32ЧехияврМатей Коварж
17БразилиязщМауро Жуниор
6НидерландызщРайан Фламинго
3ИспаниязщЯрек Гонсёровски
2НидерландызщАнасс Салах-Эддин
22НидерландызщЙерди Схаутен
34МароккопзИсмаэль Сайбари
23НидерландыпзЙоей Верман
10ГерманияпзПауль Ваннер
20НидерландыпзГус Тиль
5ХорватияпзИван Перишич
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ДанияКаспер Юльманн
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур1 : 2Байер
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБайер1 : 1
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 2Байер
12.09.2025Германия — Бундеслига3-й турБайер3 : 1
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур3 : 3Байер
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур1 : 2ПСВ Эйндховен
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турПСВ Эйндховен2 : 2
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турПСВ Эйндховен1 : 3
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур3 : 5ПСВ Эйндховен
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й турПСВ Эйндховен0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

Отзывы и комментарии к матчу

