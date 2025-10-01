01:27 ()
Боруссия Д - Атлетик Б 01 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-10-2025 21:00
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
01 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Боруссия Д
Атлетик Б

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Атлетик Б, которое состоится 01 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
2БразилияпзЯн Коуто
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
27ГерманияпзКарим Адейеми
14ГерманияпзМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ИспанияврУнай Симон
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
3ИспаниязщДани Вивиан
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
9ГанапзИньяки Уильямс
8ИспанияпзОйан Сансет
20ИспанияпзУнаи Гомес
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
24.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиБоруссия Д0 : 2Атлетик Б
09.08.2016Товарищеские матчи (клубы) - 2016Август 2016Боруссия Д0 : 1Атлетик Б
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур0 : 2Боруссия Д
21.09.2025Германия — Бундеслига4-й турБоруссия Д1 : 0
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 4Боруссия Д
13.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур0 : 2Боруссия Д
31.08.2025Германия — Бундеслига2-й турБоруссия Д3 : 0
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 0Атлетик Б
23.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетик Б1 : 1
20.09.2025Испания — Примера5-й тур2 : 0Атлетик Б
16.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турАтлетик Б0 : 2
13.09.2025Испания — Примера4-й турАтлетик Б0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Реал Мадрид26
2
1/8 финала
Айнтрахт Ф13
3
1/8 финала
ПСЖ13
4
1/8 финала
Спортинг13
5
1/8 финала
Брюгге23
6
1/8 финала
Юнион13
7
1/8 финала
Бавария13
8
1/8 финала
Интер М13
9
Плей-офф
Арсенал13
10
Плей-офф
Манчестер Сити13
11
Плей-офф
Карабах13
12
Плей-офф
Ливерпуль13
13
Плей-офф
Барселона13
14
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур13
15
Плей-офф
Аталанта23
16
Плей-офф
Боруссия Д11
17
Плей-офф
Ювентус11
18
Плей-офф
Будё-Глимт11
19
Плей-офф
Байер11
20
Плей-офф
Копенгаген11
21
Плей-офф
Славия П11
22
Плей-офф
Пафос11
23
Плей-офф
Олимпиакос11
24
Плей-офф
Атлетико М10
25 Бенфика10
26 Марсель10
27 Ньюкасл Юнайтед10
28 Вильярреал10
29 Челси10
30 ПСВ Эйндховен10
31 Атлетик Б10
32 Аякс10
33 Наполи10
34 Монако10
35 Галатасарай10
36 Кайрат20

