Селтик - Брага 02 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Брага, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Карлос Висенс
История личных встреч
|04.08.2010
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|28.07.2010
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|27.09.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 4
|14.09.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Панатинаикос
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Динамо З
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Лудогорец
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Фрайбург
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Лилль
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Рома
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Брага
|1
|3
| 10
Плей-офф
|ФКСБ
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Генк
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Лион
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Порту
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Ноттингем Форест
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Бетис
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Селтик
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Ференцварош
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|1
| 21
Плей-офф
|ПАОК
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Маккаби Т-А
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Бранн
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Мальмё
|1
|0
|25
|Ницца
|1
|0
|26
|Сельта
|1
|0
|27
|Базель
|1
|0
|28
|Утрехт
|1
|0
|29
|Фейеноорд
|1
|0
|30
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|31
|Рейнджерс
|1
|0
|32
|Болонья
|1
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|34
|Фенербахче
|1
|0
|35
|Штурм
|1
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0