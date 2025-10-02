00:33 ()
Селтик - Брага 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Селтик Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 60832
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Селтик
Брага

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Брага, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селтик Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
Северная ИрландияБрендан Роджерс
ИспанияКарлос Висенс
История личных встреч
04.08.2010Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчСелтик2 : 1Брага
28.07.2010Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчБрага3 : 0Селтик
27.09.2025Шотландия — Премьер-лига6-й турСелтик0 : 0
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Селтик
21.09.2025Шотландия — Кубок лиги1/4 финала0 : 4Селтик
14.09.2025Шотландия — Премьер-лига5-й тур1 : 2Селтик
31.08.2025Шотландия — Премьер-лига4-й тур0 : 0Селтик
28.09.2025Португалия — Примейра7-й турБрага0 : 1
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турБрага1 : 0
20.09.2025Португалия — Примейра6-й тур1 : 1Брага
14.09.2025Португалия — Примейра5-й турБрага0 : 1
31.08.2025Португалия — Примейра4-й тур2 : 2Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

