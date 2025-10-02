Виктория Пльзень - Мальмё 02 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Мальмё, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
История личных встреч
|28.09.2025
|Чехия — Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Чехия — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Чехия — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Чехия — Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|25-й тур
|3 : 2
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|24-й тур
|0 : 1
|14.09.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|23-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Швеция — Аллсвенскан — 2025
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Панатинаикос
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Динамо З
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Мидтьюлланн
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Лудогорец
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Фрайбург
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Лилль
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Рома
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Брага
|1
|3
| 10
Плей-офф
|ФКСБ
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Генк
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Лион
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Порту
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Ноттингем Форест
|1
|1
| 16
Плей-офф
|Бетис
|1
|1
| 17
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Селтик
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Ференцварош
|1
|1
| 20
Плей-офф
|Црвена Звезда
|1
|1
| 21
Плей-офф
|ПАОК
|1
|1
| 22
Плей-офф
|Маккаби Т-А
|1
|1
| 23
Плей-офф
|Бранн
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Мальмё
|1
|0
|25
|Ницца
|1
|0
|26
|Сельта
|1
|0
|27
|Базель
|1
|0
|28
|Утрехт
|1
|0
|29
|Фейеноорд
|1
|0
|30
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|31
|Рейнджерс
|1
|0
|32
|Болонья
|1
|0
|33
|Ред Булл Зальцбург
|1
|0
|34
|Фенербахче
|1
|0
|35
|Штурм
|1
|0
|36
|Янг Бойз
|1
|0