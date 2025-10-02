00:33 ()
Виктория Пльзень - Мальмё 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 18:45
Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
02 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Виктория Пльзень
Мальмё

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Мальмё, которое состоится 02 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Мальмё
Мальмё, Швеция
Главные тренеры
ЧехияМирослав Коубек
История личных встреч
28.09.2025Чехия — Высшая лига10-й турВиктория Пльзень0 : 1
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 1Виктория Пльзень
20.09.2025Чехия — Высшая лига9-й тур2 : 1Виктория Пльзень
13.09.2025Чехия — Высшая лига8-й турВиктория Пльзень1 : 0
31.08.2025Чехия — Высшая лига7-й тур1 : 1Виктория Пльзень
28.09.2025Швеция — Аллсвенскан — 202525-й турМальмё3 : 2
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турМальмё1 : 2
20.09.2025Швеция — Аллсвенскан — 202524-й турМальмё0 : 1
14.09.2025Швеция — Аллсвенскан — 202523-й тур2 : 2Мальмё
31.08.2025Швеция — Аллсвенскан — 202522-й турМальмё1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
