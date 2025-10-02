00:34 ()
Свернуть список

Фейеноорд - Астон Вилла 02 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-10-2025 21:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
02 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
Фейеноорд
Астон Вилла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Астон Вилла, которое состоится 02 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 0 : 1Фейеноорд
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 1 : 0Фейеноорд
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 3 : 3Фейеноорд
17.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Фейеноорд2 : 0
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Фейеноорд1 : 0
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла3 : 1
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Астон Вилла1 : 0
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Астон Вилла
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 1 4 : 2Астон Вилла
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Панатинаикос13
2
1/8 финала
Динамо З13
3
1/8 финала
Мидтьюлланн13
4
1/8 финала
Лудогорец13
5
1/8 финала
Фрайбург13
6
1/8 финала
Лилль13
7
1/8 финала
Рома13
8
1/8 финала
Штутгарт13
9
Плей-офф
Брага13
10
Плей-офф
ФКСБ13
11
Плей-офф
Генк13
12
Плей-офф
Лион13
13
Плей-офф
Порту13
14
Плей-офф
Астон Вилла13
15
Плей-офф
Ноттингем Форест11
16
Плей-офф
Бетис11
17
Плей-офф
Виктория Пльзень11
18
Плей-офф
Селтик11
19
Плей-офф
Ференцварош11
20
Плей-офф
Црвена Звезда11
21
Плей-офф
ПАОК11
22
Плей-офф
Маккаби Т-А11
23
Плей-офф
Бранн10
24
Плей-офф
Мальмё10
25 Ницца10
26 Сельта10
27 Базель10
28 Утрехт10
29 Фейеноорд10
30 Гоу Эхед Иглс10
31 Рейнджерс10
32 Болонья10
33 Ред Булл Зальцбург10
34 Фенербахче10
35 Штурм10
36 Янг Бойз10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close