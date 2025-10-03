Париж - Лорьян 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 20:45
Стадион: Шарлети (Париж, Франция), вместимость: 20000
03 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Лорьян, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Шарлети (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Париж
Париж
Лорьян
Лорьян
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
|зщ
|Отавио
|14
|зщ
|Амари Траоре
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|21
|пз
|Максим Лопес
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|17
|пз
|Адама Камара
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|9
|нп
|Виллем Жеббель
|38
|вр
|Ивон Мвого
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Абдулайе Фай
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|10
|пз
|Пабло Пажи
|15
|нп
|Айегун Тосин
|9
|нп
|Мохамед Бамба
Главные тренеры
|Оливье Панталони
История личных встреч
|08.03.2025
|Франция — Лига 2
|26-й тур
|3 : 2
|14.12.2024
|Франция — Лига 2
|16-й тур
|2 : 0
|09.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|29.07.2019
|Франция - Лига 2
|1-й тур
|3 : 0
|15.04.2019
|Франция - Лига 2
|32-й тур
|2 : 2
|09.11.2018
|Франция - Лига 2
|14-й тур
|2 : 1
|06.04.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 32-й тур
|2 : 0
|03.11.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 14-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 7
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Ренн
|6
|9
|9
|Брест
|6
|7
|10
|Тулуза
|6
|7
|11
|Париж
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|6
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|6
|2