Париж - Лорьян 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 20:45
Стадион: Шарлети (Париж, Франция), вместимость: 20000
03 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Париж
Лорьян

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Лорьян, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Шарлети (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Лорьян
Лорьян
16 Франция вр Обед Нкамбадио
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
6 Бразилия зщ Отавио
14 Мали зщ Амари Траоре
28 Бельгия зщ Тибо де Смет
21 Франция пз Максим Лопес
33 Франция пз Пьер Леэ-Мелу
17 Франция пз Адама Камара
10 Алжир пз Илан Кеббаль
27 Нигерия пз Мозес Саймон
9 Франция нп Виллем Жеббель
38 Швейцария вр Ивон Мвого
3 Тунис зщ Монтассар Тальби
25 Сенегал зщ Абдулайе Фай
5 Кот-д'Ивуар зщ Бамо Мейте
43 Буркина-Фасо зщ Арсен Куасси
62 Камерун пз Артур Эбонг
6 Франция пз Лоран Абергель
11 Франция пз Тео Ле Брис
10 Франция пз Пабло Пажи
15 Бенин нп Айегун Тосин
9 Кот-д'Ивуар нп Мохамед Бамба
Главные тренеры
Франция Оливье Панталони
История личных встреч
08.03.2025 Франция — Лига 2 26-й тур Париж3 : 2Лорьян
14.12.2024 Франция — Лига 2 16-й тур Лорьян2 : 0Париж
09.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Лорьян2 : 1Париж
29.07.2019 Франция - Лига 2 1-й тур Лорьян3 : 0Париж
15.04.2019 Франция - Лига 2 32-й тур Париж2 : 2Лорьян
09.11.2018 Франция - Лига 2 14-й тур Лорьян2 : 1Париж
06.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 32-й тур Лорьян2 : 0Париж
03.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 14-й тур Париж1 : 1Лорьян
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 1Париж
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Париж2 : 3
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 2Париж
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Париж3 : 2
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 5 : 2Париж
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Лорьян3 : 1
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 1 : 1Лорьян
12.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 4 : 0Лорьян
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Лорьян1 : 7
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лорьян4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ615
2
Лига чемпионов
Лион615
3
Лига чемпионов
Марсель612
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Ренн69
9 Брест67
10 Тулуза67
11 Париж67
12 Ницца67
13 Лорьян67
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц62

