Лехия - Висла Плоцк 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 18:00
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
03 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Висла Плоцк, которое состоится 03 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|29.01.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|1 : 0
|17.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|3 : 0
|17.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 0
|02.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|1 : 0
|30.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 3
|14.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 0
|04.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 2
|11.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 1
|28.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 4
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|10
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|9
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|9
|18
|5
|Висла Плоцк
|9
|17
|6
|Легия
|9
|15
|7
|Лех П
|9
|15
|8
|Заглембе Л
|9
|13
|9
|Радомяк
|10
|12
|10
|Мотор
|9
|11
|11
|Ракув
|9
|11
|12
|Погонь
|10
|10
|13
|Видзев
|10
|10
|14
|Нецеча
|10
|9
|15
|Арка
|10
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|10
|6