21:56 ()
Свернуть список

Лехия - Висла Плоцк 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 18:00
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
03 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Лехия
Висла Плоцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Висла Плоцк, которое состоится 03 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лехия
Гданьск
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
29.01.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Лехия1 : 0Висла Плоцк
17.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Висла Плоцк3 : 0Лехия
17.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Висла Плоцк1 : 0Лехия
02.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Лехия1 : 0Висла Плоцк
30.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Висла Плоцк1 : 3Лехия
14.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Лехия0 : 1Висла Плоцк
07.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Лехия2 : 0Висла Плоцк
04.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Висла Плоцк1 : 2Лехия
11.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Лехия1 : 1Висла Плоцк
28.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Висла Плоцк1 : 0Лехия
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 3 : 0Лехия
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 4Лехия
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лехия2 : 0
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Лехия
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Лехия1 : 0
26.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Висла Плоцк1 : 1
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Висла Плоцк0 : 1
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 0Висла Плоцк
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Висла Плоцк2 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Висла Плоцк1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия918
5 Висла Плоцк917
6 Легия915
7 Лех П915
8 Заглембе Л913
9 Радомяк1012
10 Мотор911
11 Ракув911
12 Погонь1010
13 Видзев1010
14 Нецеча109
15 Арка109
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия106

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close