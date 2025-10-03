Погонь - Пяст 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 20:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
03 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Пяст, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Погонь
Щецин
Пяст
Гливице
История личных встреч
|13.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Польша - Экстракласса
|29-й тур
|0 : 2
|20.10.2023
|Польша - Экстракласса
|12-й тур
|0 : 0
|29.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|0 : 0
|15.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|1 : 1
|05.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 2
|08.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|0 : 0
|30.08.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 4
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|10
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|9
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|9
|18
|5
|Висла Плоцк
|9
|17
|6
|Легия
|9
|15
|7
|Лех П
|9
|15
|8
|Заглембе Л
|9
|13
|9
|Радомяк
|10
|12
|10
|Мотор
|9
|11
|11
|Ракув
|9
|11
|12
|Погонь
|10
|10
|13
|Видзев
|10
|10
|14
|Нецеча
|10
|9
|15
|Арка
|10
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|10
|6