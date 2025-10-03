21:56 ()
Свернуть список

Погонь - Пяст 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 20:30
Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
03 Октября 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Погонь
Пяст

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Пяст, которое состоится 03 Октября 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Пяст
Гливице
История личных встреч
13.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Пяст2 : 1Погонь
06.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Погонь1 : 0Пяст
20.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Погонь0 : 2Пяст
20.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Пяст0 : 0Погонь
29.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Пяст0 : 0Погонь
15.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Погонь1 : 1Пяст
05.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Пяст0 : 2Погонь
08.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Погонь1 : 0Пяст
13.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Погонь0 : 0Пяст
30.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Пяст0 : 1Погонь
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 0Погонь
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Погонь3 : 4
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 0Погонь
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Погонь2 : 0
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 2Погонь
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Пяст4 : 2
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 0Пяст
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Пяст1 : 1
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 2Пяст
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Пяст0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия918
5 Висла Плоцк917
6 Легия915
7 Лех П915
8 Заглембе Л913
9 Радомяк1012
10 Мотор911
11 Ракув911
12 Погонь1010
13 Видзев1010
14 Нецеча109
15 Арка109
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия106

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close