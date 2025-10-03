21:56 ()
Свернуть список

Колос - Рух В 03 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 03-10-2025 14:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
03 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Колос
Рух В

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Рух В, которое состоится 03 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колос
Ковалёвка
Рух В
Винники
История личных встреч
07.04.2025 Украина — Премьер-лига 23-й тур Колос0 : 1Рух В
29.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Рух В0 : 0Колос
02.03.2024 Украина - Премьер-лига 19-й тур Колос0 : 1Рух В
19.08.2023 Украина - Премьер-лига 4-й тур Рух В1 : 1Колос
12.03.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Рух В0 : 1Колос
28.08.2022 Украина - Премьер-лига 2-й тур Колос2 : 0Рух В
15.08.2021 Украина - Премьер-лига 4-й тур Колос1 : 1Рух В
27.02.2021 Украина - Премьер-лига 16-й тур Колос1 : 2Рух В
20.09.2020 Украина - Премьер-лига 3-й тур Рух В1 : 2Колос
13.04.2019 Украина - Первая лига 22-й тур Колос0 : 1Рух В
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 1 : 0Колос
20.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Колос0 : 0
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 1 : 3Колос
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Колос1 : 0
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Колос1 : 1
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Рух В0 : 4
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Рух В
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Рух В0 : 1
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Рух В
15.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Рух В1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр717
2
Лига конференций
Динамо К715
3
Лига конференций
Металлист 1925714
4 Колос714
5 Кривбасс713
6 Полесье712
7 ЛНЗ Черкассы711
8 Кудровка710
9 Оболонь-Бровар79
10 Карпаты78
11 Заря78
12 Верес77
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Полтава74
15
Зона вылета
Эпицентр73
16
Зона вылета
Рух В73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close