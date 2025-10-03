Колос - Рух В 03 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 03-10-2025 14:30
Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
03 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Рух В, которое состоится 03 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина).
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Рух В
Винники
История личных встреч
|07.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|12.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|28.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|13.04.2019
|Украина - Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|15.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|7
|17
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|7
|15
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|7
|14
|4
|Колос
|7
|14
|5
|Кривбасс
|7
|13
|6
|Полесье
|7
|12
|7
|ЛНЗ Черкассы
|7
|11
|8
|Кудровка
|7
|10
|9
|Оболонь-Бровар
|7
|9
|10
|Карпаты
|7
|8
|11
|Заря
|7
|8
|12
|Верес
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|7
|7
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|7
|4
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|7
|3
| 16
Зона вылета
|Рух В
|7
|3