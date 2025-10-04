02:03 ()
Суббота 04 октября
Динамо М - Локомотив М 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 18:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Динамо М
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Локомотив М, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Динамо М2 : 5Локомотив М
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Локомотив М1 : 5Динамо М
18.04.2025 Россия — МФЛ 6-й тур Локомотив М1 : 2Динамо М
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Локомотив М2 : 1Динамо М
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М2 : 0Локомотив М
28.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Локомотив М0 : 1 3 : 4Динамо М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М1 : 2Локомотив М
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М0 : 2Локомотив М
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М3 : 0Динамо М
27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М3 : 1Локомотив М
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Динамо М3 : 3
30.09.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 5-й тур 0 : 0 4 : 2Динамо М
26.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур 2 : 3Динамо М
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 9 : 1Динамо М
21.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 3Динамо М
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур 0 : 1Локомотив М
01.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 5-й тур Локомотив М0 : 0 2 : 4
27.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Локомотив М1 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур Локомотив М0 : 0
20.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Локомотив М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1021
2 Локомотив М1020
3 Краснодар1020
4 Зенит1019
5 Спартак М1018
6 Балтика1017
7 Динамо М1015
8 Ахмат1015
9 Рубин1015
10 Крылья Советов1012
11 Ростов1010
12 Динамо Мх1010
13
Стыковая зона
Оренбург107
14
Стыковая зона
Акрон107
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород106
16
Зона вылета
Сочи102

