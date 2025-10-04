Динамо М - Локомотив М 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 18:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
04 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Локомотив М, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 5
|12.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 5
|18.04.2025
|Россия — МФЛ
|6-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|3 : 3
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|0 : 0 4 : 2
|26.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 3
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|9 : 1
|21.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|03.10.2025
|Россия — МФЛ
|25-й тур
|0 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0 2 : 4
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Россия — МФЛ
|24-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Локомотив». Начало московского дерби запланировано на 19:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|10
|21
|2
|Локомотив М
|10
|20
|3
|Краснодар
|10
|20
|4
|Зенит
|10
|19
|5
|Спартак М
|10
|18
|6
|Балтика
|10
|17
|7
|Динамо М
|10
|15
|8
|Ахмат
|10
|15
|9
|Рубин
|10
|15
|10
|Крылья Советов
|10
|12
|11
|Ростов
|10
|10
|12
|Динамо Мх
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|10
|7
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|10
|7
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|10
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|10
|2