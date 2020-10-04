Овьедо - Леванте 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 14:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
04 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Леванте, которое состоится 04 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Леванте
Валенсия
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|24
|зщ
|Лукас Айхадо
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|16
|зщ
|Давид Карму
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|5
|пз
|Альберто Рейна
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|11
|пз
|Сантьяго Коломбатто
|10
|нп
|Хессем Хассан
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|18
|нп
|Йосип Брекало
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|12
|пз
|Унай Венседор
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Хулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
|26.04.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 1
|05.09.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 1
|29.04.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|1 : 0
|19.11.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 15-й тур
|2 : 0
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 3
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|18
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Эльче
|7
|13
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|7
|12
| 6
Лига конференций
|Бетис
|7
|12
|7
|Атлетико М
|7
|12
|8
|Хетафе
|7
|11
|9
|Атлетик Б
|7
|10
|10
|Севилья
|7
|10
|11
|Алавес
|7
|8
|12
|Валенсия
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|7
|14
|Овьедо
|7
|6
|15
|Реал Сосьедад
|7
|5
|16
|Сельта
|7
|5
|17
|Райо Вальекано
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Леванте
|7
|5
| 20
Зона вылета
|Жирона
|7
|3