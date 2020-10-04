02:04 ()
Суббота 04 октября
Овьедо - Леванте 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 14:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
04 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 8-й тур
Овьедо
Леванте

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Леванте, которое состоится 04 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Леванте
Валенсия
13ИспанияврАарон Эскандель
24ИспаниязщЛукас Айхадо
2Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
16АнголазщДавид Карму
3НигерзщРахим Альхассан
5ИспанияпзАльберто Рейна
20БельгияпзЛеандер Дендонкер
11АргентинапзСантьяго Коломбатто
10ФранциянпХессем Хассан
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
18ХорватиянпЙосип Брекало
13АвстралияврМэтью Райан
22ГерманиязщДжереми Тольян
5ИспаниязщУнай Эльхесабаль
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
23ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзКарлос Альварес
12ИспанияпзУнай Венседор
20ИспанияпзОриоль Эренас
7ИспанияпзРохер Бруге
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
9ИспаниянпИван Ромеро
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
ИспанияХулиан Фернандес Калеро
История личных встреч
26.04.2025Испания — СегундаСегунда. 37-й турОвьедо1 : 0Леванте
06.10.2024Испания — СегундаСегунда. 8-й турЛеванте0 : 0Овьедо
02.03.2024Испания - СегундаСегунда. 29-й турОвьедо3 : 2Леванте
02.09.2023Испания - СегундаСегунда. 4-й турЛеванте1 : 1Овьедо
27.05.2023Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛеванте2 : 1Овьедо
05.09.2022Испания - СегундаСегунда. 4-й турОвьедо1 : 1Леванте
29.04.2017Испания - СегундаСегунда. 36-й турЛеванте1 : 0Овьедо
19.11.2016Испания - СегундаСегунда. 15-й турОвьедо2 : 0Леванте
30.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 2Овьедо
25.09.2025Испания — Примера6-й турОвьедо1 : 3
21.09.2025Испания — Примера5-й тур1 : 0Овьедо
13.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 0Овьедо
30.08.2025Испания — Примера3-й турОвьедо1 : 0
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 1Леванте
23.09.2025Испания — Примера6-й турЛеванте1 : 4
20.09.2025Испания — Примера5-й тур0 : 4Леванте
14.09.2025Испания — Примера4-й турЛеванте2 : 2
29.08.2025Испания — Примера3-й тур2 : 0Леванте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона719
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид718
3
Лига чемпионов
Вильярреал716
4
Лига чемпионов
Эльче713
5
Лига Европы
Эспаньол712
6
Лига конференций
Бетис712
7 Атлетико М712
8 Хетафе711
9 Атлетик Б710
10 Севилья710
11 Алавес78
12 Валенсия78
13 Осасуна77
14 Овьедо76
15 Реал Сосьедад75
16 Сельта75
17 Райо Вальекано75
18
Зона вылета
Мальорка75
19
Зона вылета
Леванте75
20
Зона вылета
Жирона73

