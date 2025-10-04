Метц - Марсель 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 17:00
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
04 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Марсель, которое состоится 04 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Марсель
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|4
|зщ
|Ури-Мишель Мбула
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|10
|пз
|Готье Эн
|19
|нп
|Морган Бокеле
|14
|нп
|Чейх Сабали
|30
|нп
|Хабиб Диалло
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|21
|зщ
|Найеф Агер
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|33
|зщ
|Эмерсон
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|нп
|Игор Пайшао
|22
|нп
|Тимоти Веа
|9
|нп
|Амин Гуири
Главные тренеры
|Стефан Ле Миньян
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
История личных встреч
|09.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|18.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|02.02.2018
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|6 : 3
|29.11.2017
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|03.02.2017
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
|22.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Монако
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Лилль
|6
|10
|7
|Ланс
|6
|10
|8
|Ренн
|6
|9
|9
|Брест
|6
|7
|10
|Тулуза
|6
|7
|11
|Париж
|6
|7
|12
|Ницца
|6
|7
|13
|Лорьян
|6
|7
|14
|Осер
|6
|6
|15
|Гавр
|6
|5
| 16
Стыковая зона
|Нант
|6
|5
| 17
Зона вылета
|Анже
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|6
|2