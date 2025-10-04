02:05 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Свернуть список

Метц - Марсель 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 17:00
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
04 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Метц
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Марсель, которое состоится 04 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Марсель
Марсель
1 Дания вр Джонатан Фишер
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
5 Кот-д'Ивуар зщ Жан-Филипп Гбамен
15 Гана зщ Терри Йегбе
4 Габон зщ Ури-Мишель Мбула
8 Мали пз Бубакар Траоре
20 Франция пз Жесси Деменге
10 Франция пз Готье Эн
19 Камерун нп Морган Бокеле
14 Сенегал нп Чейх Сабали
30 Сенегал нп Хабиб Диалло
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
21 Марокко зщ Найеф Агер
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
33 Италия зщ Эмерсон
17 Дания пз Мэттью О'Райли
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8 Англия пз Эйнджел Гомес
14 Бразилия нп Игор Пайшао
22 США нп Тимоти Веа
9 Франция нп Амин Гуири
Главные тренеры
Франция Стефан Ле Миньян
Италия Роберто де Дзерби
Италия Андреа Мальдера
История личных встреч
09.02.2024 Франция - Лига 1 21-й тур Марсель1 : 1Метц
18.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Метц2 : 2Марсель
13.02.2022 Франция - Лига 1 24-й тур Метц1 : 2Марсель
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Марсель0 : 0Метц
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Метц1 : 1Марсель
26.09.2020 Франция - Лига 1 5-й тур Марсель1 : 1Метц
14.12.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Метц1 : 1Марсель
02.02.2018 Франция - Лига 1 24-й тур Марсель6 : 3Метц
29.11.2017 Франция - Лига 1 15-й тур Метц0 : 3Марсель
03.02.2017 Франция - Лига 1 23-й тур Метц1 : 0Марсель
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур Метц0 : 0
21.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур 5 : 2Метц
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Метц1 : 1
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 2Метц
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 3 : 0Метц
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Марсель4 : 0
26.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 2Марсель
22.09.2025 Франция — Лига 1 5-й тур Марсель1 : 0
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 1Марсель
12.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Марсель4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ615
2
Лига чемпионов
Лион615
3
Лига чемпионов
Марсель612
4
Лига чемпионов
Монако612
5
Лига Европы
Страсбург612
6
Лига конференций
Лилль610
7 Ланс610
8 Ренн69
9 Брест67
10 Тулуза67
11 Париж67
12 Ницца67
13 Лорьян67
14 Осер66
15 Гавр65
16
Стыковая зона
Нант65
17
Зона вылета
Анже65
18
Зона вылета
Метц62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close