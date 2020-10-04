02:05 ()
Уфа - Спартак Кс 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 13:00
04 Октября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Уфа
Спартак Кс

Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Спартак Кс, которое состоится 04 Октября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Уфа
Уфа
Спартак Кс
Кострома
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
05.11.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 17-й тур Спартак Кс0 : 1Уфа
09.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 9-й тур Уфа2 : 0Спартак Кс
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Уфа0 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 5 : 3Уфа
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 2 : 2Уфа
15.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур Уфа2 : 3
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 3 : 2Уфа
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Спартак Кс1 : 1
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 0 5 : 4Спартак Кс
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 2 : 4Спартак Кс
13.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 2Спартак Кс
08.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Спартак Кс2 : 1
1
Повышение
Спартак Кс1227
2
Повышение
Урал1224
3
Плей-офф за повышение
Факел1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 Родина1219
7 КАМАЗ1219
8 Нефтехимик1217
9 Шинник1217
10 СКА-Хабаровск1216
11 Арсенал Т1214
12 Черноморец1212
13 Волга Ул1212
14 Уфа1211
15 Енисей1210
16
Зона вылета
Торпедо М129
17
Зона вылета
Сокол128
18
Зона вылета
Чайка127

