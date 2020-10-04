02:06 ()
Факел - Волга Ул 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 16:00
04 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Факел
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Волга Ул, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Россия Игорь Михайлович Шалимов
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
03.10.2025 Россия — МФЛ 25-й тур Факел1 : 4
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Факел0 : 0
26.09.2025 Россия — МФЛ 24-й тур 1 : 1Факел
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 1 : 1 1 : 3Факел
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур 1 : 1Факел
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 1Волга Ул
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 2 8 : 7Волга Ул
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Волга Ул1 : 4
12.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 2 : 3Волга Ул
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур 2 : 0Волга Ул
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Спартак Кс1227
2
Повышение
Урал1224
3
Плей-офф за повышение
Факел1224
4
Плей-офф за повышение
Челябинск1222
5 Ротор1221
6 Родина1219
7 КАМАЗ1219
8 Нефтехимик1217
9 Шинник1217
10 СКА-Хабаровск1216
11 Арсенал Т1214
12 Черноморец1212
13 Волга Ул1212
14 Уфа1211
15 Енисей1210
16
Зона вылета
Торпедо М129
17
Зона вылета
Сокол128
18
Зона вылета
Чайка127

