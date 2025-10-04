Чайка - Родина 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 16:00
04 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Родина, которое состоится 04 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Родина
Москва
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
История личных встреч
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|2 : 0
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|2 : 4
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|4 : 1
|08.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|4 : 0
|15.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Спартак Кс
|12
|27
| 2
Повышение
|Урал
|12
|24
| 3
Плей-офф за повышение
|Факел
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|12
|22
|5
|Ротор
|12
|21
|6
|Родина
|12
|19
|7
|КАМАЗ
|12
|19
|8
|Нефтехимик
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|17
|10
|СКА-Хабаровск
|12
|16
|11
|Арсенал Т
|12
|14
|12
|Черноморец
|12
|12
|13
|Волга Ул
|12
|12
|14
|Уфа
|12
|11
|15
|Енисей
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Сокол
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Чайка
|12
|7