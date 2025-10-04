Нафтан - Гомель 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 12:45
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
04 Октября 2025 года в 13:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Гомель, которое состоится 04 Октября 2025 года в 13:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Нафтан
Новополоцк
Гомель
Гомель
История личных встреч
|16.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|2 : 0
|21.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|7-й тур
|0 : 2
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 2
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 1
|15.11.2020
|Беларусь - Первая лига
|14-й тур
|1 : 4
|18.04.2020
|Беларусь - Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|30.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 3
|20.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|3 : 1
|04.10.2015
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 4
|25.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|5 : 0
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|15.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|22
|45
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|23
|44
|4
|Динамо-Брест
|24
|41
|5
|Минск
|24
|41
|6
|Торпедо-БелАЗ
|22
|40
|7
|Ислочь
|23
|39
|8
|Неман
|20
|31
|9
|БАТЭ
|24
|30
|10
|Гомель
|22
|29
|11
|Арсенал Дз
|22
|26
|12
|Витебск
|23
|24
|13
|Нафтан
|23
|22
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|22
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|23
|10