02:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Свернуть список

Нафтан - Гомель 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 12:45
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
04 Октября 2025 года в 13:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Нафтан
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Гомель, которое состоится 04 Октября 2025 года в 13:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Гомель
Гомель
История личных встреч
16.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Гомель2 : 0Нафтан
21.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Гомель2 : 1Нафтан
04.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Нафтан0 : 2Гомель
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 2Нафтан
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Нафтан1 : 1Гомель
15.11.2020 Беларусь - Первая лига 14-й тур Нафтан1 : 4Гомель
18.04.2020 Беларусь - Первая лига 1-й тур Гомель0 : 0Нафтан
30.09.2017 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Нафтан0 : 3Гомель
20.05.2017 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель3 : 1Нафтан
04.10.2015 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Гомель1 : 4Нафтан
25.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 4 : 2Нафтан
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Нафтан5 : 0
13.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 1Нафтан
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Нафтан2 : 2
22.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Нафтан
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 1
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 1Гомель
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Гомель1 : 0
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Гомель1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2245
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2344
4 Динамо-Брест2441
5 Минск2441
6 Торпедо-БелАЗ2240
7 Ислочь2339
8 Неман2031
9 БАТЭ2430
10 Гомель2229
11 Арсенал Дз2226
12 Витебск2324
13 Нафтан2322
14
Стыковая зона
Сморгонь2320
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2310

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close