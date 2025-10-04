02:07 ()
Витебск - Арсенал Дз 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 18:45
04 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Витебск
Арсенал Дз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Арсенал Дз, которое состоится 04 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
18.05.2025 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Арсенал Дз1 : 1Витебск
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 0Арсенал Дз
05.04.2024 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Арсенал Дз1 : 1Витебск
20.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Витебск3 : 0Арсенал Дз
11.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Арсенал Дз0 : 0Витебск
07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск0 : 0 5 : 4Арсенал Дз
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 1Витебск
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 2
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Витебск
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 3 : 0Витебск
26.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Арсенал Дз1 : 1
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 0Арсенал Дз
12.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз1 : 0
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал Дз1 : 1
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2245
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2344
4 Динамо-Брест2441
5 Минск2441
6 Торпедо-БелАЗ2240
7 Ислочь2339
8 Неман2031
9 БАТЭ2430
10 Гомель2229
11 Арсенал Дз2226
12 Витебск2324
13 Нафтан2322
14
Стыковая зона
Сморгонь2320
15
Зона вылета
Слуцк2213
16
Зона вылета
Молодечно2310

