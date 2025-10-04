02:07 ()
Суббота 04 октября
Нецеча - Видзев 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 14:45
04 Октября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Нецеча
Видзев

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Видзев, которое состоится 04 Октября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
Видзев
Лодзь
История личных встреч
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 2Нецеча
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Нецеча0 : 2
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Нецеча
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Нецеча1 : 3
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 1Нецеча
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Видзев0 : 1
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 2Видзев
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Видзев2 : 0
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 1Видзев
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Видзев1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
4
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
5 Краковия918
6 Легия915
7 Лех П915
8 Заглембе Л913
9 Радомяк1012
10 Мотор911
11 Ракув911
12 Погонь1010
13 Видзев1010
14 Нецеча109
15 Арка109
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия117

Отзывы и комментарии к матчу

