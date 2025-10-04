02:07 ()
Радомяк - Заглембе Л 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 17:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
04 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Радомяк
Заглембе Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Заглембе Л, которое состоится 04 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Радомяк
Радом
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Радомяк0 : 1Заглембе Л
29.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Заглембе Л1 : 0Радомяк
28.04.2024 Польша - Экстракласса 30-й тур Радомяк3 : 4Заглембе Л
29.10.2023 Польша - Экстракласса 13-й тур Заглембе Л2 : 3Радомяк
06.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Радомяк0 : 1Заглембе Л
21.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Заглембе Л0 : 1Радомяк
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Радомяк1 : 6Заглембе Л
22.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Заглембе Л0 : 2Радомяк
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2Радомяк
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Радомяк1 : 0
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 4 : 1Радомяк
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 3 : 2Радомяк
22.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Радомяк1 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Заглембе Л4 : 0
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Заглембе Л2 : 2
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 2Заглембе Л
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л2 : 2
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 1Заглембе Л
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
4
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
5 Краковия918
6 Легия915
7 Лех П915
8 Заглембе Л913
9 Радомяк1012
10 Мотор911
11 Ракув911
12 Погонь1010
13 Видзев1010
14 Нецеча109
15 Арка109
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия117

Отзывы и комментарии к матчу

