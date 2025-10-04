Радомяк - Заглембе Л 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 17:30
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
04 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Радомяк - Заглембе Л, которое состоится 04 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Радомяк (Радом, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Радомяк
Радом
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Польша - Экстракласса
|30-й тур
|3 : 4
|29.10.2023
|Польша - Экстракласса
|13-й тур
|2 : 3
|06.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 1
|21.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|0 : 1
|07.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|1 : 6
|22.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 2
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|4 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|3 : 2
|22.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|10
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|9
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
|5
|Краковия
|9
|18
|6
|Легия
|9
|15
|7
|Лех П
|9
|15
|8
|Заглембе Л
|9
|13
|9
|Радомяк
|10
|12
|10
|Мотор
|9
|11
|11
|Ракув
|9
|11
|12
|Погонь
|10
|10
|13
|Видзев
|10
|10
|14
|Нецеча
|10
|9
|15
|Арка
|10
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|11
|7