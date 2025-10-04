Арка - Краковия 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 20:15
04 Октября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Краковия, которое состоится 04 Октября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арка
Гдыня
Краковия
Краков
Главные тренеры
|Давид Шварга
|Лука Элснер
История личных встреч
|07.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 1
|24.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|3 : 1
|10.12.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|0 : 3
|06.08.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|0 : 0
|08.05.2018
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 5-й тур
|2 : 0
|04.03.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|2 : 1
|29.09.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 1
|08.05.2017
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 2-й тур
|2 : 0
|04.03.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|1 : 1
|19.09.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|1 : 0
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 0
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|10
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|9
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
|5
|Краковия
|9
|18
|6
|Легия
|9
|15
|7
|Лех П
|9
|15
|8
|Заглембе Л
|9
|13
|9
|Радомяк
|10
|12
|10
|Мотор
|9
|11
|11
|Ракув
|9
|11
|12
|Погонь
|10
|10
|13
|Видзев
|10
|10
|14
|Нецеча
|10
|9
|15
|Арка
|10
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|11
|7