Суббота 04 октября
Арка - Краковия 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 20:15
04 Октября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Арка
Краковия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Краковия, которое состоится 04 Октября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Краковия
Краков
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
Словения Лука Элснер
История личных встреч
07.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Арка0 : 1Краковия
24.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Краковия3 : 1Арка
10.12.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Арка0 : 3Краковия
06.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Краковия0 : 0Арка
08.05.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 5-й тур Арка2 : 0Краковия
04.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия2 : 1Арка
29.09.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Арка1 : 1Краковия
08.05.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 2-й тур Краковия2 : 0Арка
04.03.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Краковия1 : 1Арка
19.09.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Арка1 : 0Краковия
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 0Арка
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Арка0 : 0
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0Арка
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Арка1 : 0
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 1 : 0Арка
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Краковия1 : 1
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 3Краковия
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Краковия2 : 1
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Краковия
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
4
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
5 Краковия918
6 Легия915
7 Лех П915
8 Заглембе Л913
9 Радомяк1012
10 Мотор911
11 Ракув911
12 Погонь1010
13 Видзев1010
14 Нецеча109
15 Арка109
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст87
18
Зона вылета
Лехия117

