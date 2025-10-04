02:07 ()
Александрия - Карпаты 04 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-10-2025 12:00
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
04 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Александрия
Карпаты

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Карпаты, которое состоится 04 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Карпаты
Львов
Главные тренеры
Украина Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
11.05.2025 Украина — Премьер-лига 28-й тур Карпаты2 : 1Александрия
09.11.2024 Украина — Премьер-лига 13-й тур Александрия3 : 0Карпаты
04.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Карпаты0 : 4Александрия
06.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 10-й тур Александрия2 : 1Карпаты
21.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 12-й тур Александрия2 : 1Карпаты
22.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 1-й тур Карпаты0 : 2Александрия
28.04.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 7-й тур Карпаты1 : 2Александрия
18.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 2-й тур Александрия1 : 1Карпаты
26.11.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 17-й тур Александрия3 : 0Карпаты
20.08.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур Карпаты0 : 0Александрия
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Александрия1 : 0
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Александрия
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Александрия4 : 1
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 0Александрия
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Александрия1 : 4
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Карпаты3 : 3
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Карпаты
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Карпаты1 : 1
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Карпаты
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр717
2
Лига конференций
Динамо К715
3
Лига конференций
Металлист 1925714
4 Колос814
5 Кривбасс713
6 Полесье712
7 Заря811
8 ЛНЗ Черкассы711
9 Кудровка710
10 Оболонь-Бровар79
11 Карпаты78
12 Верес77
13
Стыковая зона
Александрия77
14
Стыковая зона
Рух В86
15
Зона вылета
Полтава74
16
Зона вылета
Эпицентр83

