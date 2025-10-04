Александрия - Карпаты 04 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 04-10-2025 12:00
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
04 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Карпаты, которое состоится 04 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Карпаты
Львов
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Нестеренко
История личных встреч
|11.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|09.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|04.03.2020
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|0 : 4
|06.10.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 10-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 12-й тур
|2 : 1
|22.07.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 1-й тур
|0 : 2
|28.04.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|1 : 2
|18.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. 2-й тур
|1 : 1
|26.11.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 17-й тур
|3 : 0
|20.08.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 1
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 3
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|7
|17
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|7
|15
| 3
Лига конференций
|Металлист 1925
|7
|14
|4
|Колос
|8
|14
|5
|Кривбасс
|7
|13
|6
|Полесье
|7
|12
|7
|Заря
|8
|11
|8
|ЛНЗ Черкассы
|7
|11
|9
|Кудровка
|7
|10
|10
|Оболонь-Бровар
|7
|9
|11
|Карпаты
|7
|8
|12
|Верес
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|7
|7
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Полтава
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|8
|3