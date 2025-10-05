00:12 ()
Наполи - Дженоа 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 18:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
05 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Наполи
Дженоа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Дженоа, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Дженоа
Генуя
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
31НидерландызщСэм Бёкема
5БразилиязщЖуан Жесус
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
68СловакияпзСтанислав Лоботка
99КамерунпзФранк Ангисса
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
19ДаниянпРасмус Хойлунд
1ИталияврНикола Леали
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
5НорвегиязщЛео Эстигор
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Мартин
73ИталияпзПатрицио Мазини
32ДанияпзМортен Френнруп
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
17УкраинапзРуслан Малиновский
76ИталиянпЛоренцо Вентурино
18ГананпКалеб Экубан
Главные тренеры
ИталияАнтонио Конте
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
11.05.2025Италия — Серия А36-й турНаполи2 : 2Дженоа
21.12.2024Италия — Серия А17-й турДженоа1 : 2Наполи
17.02.2024Италия - Серия А25-й турНаполи1 : 1Дженоа
16.09.2023Италия - Серия А4-й турДженоа2 : 2Наполи
15.05.2022Италия - Серия А37-й турНаполи3 : 0Дженоа
29.08.2021Италия - Серия А2-й турДженоа1 : 2Наполи
06.02.2021Италия - Серия А21-й турДженоа2 : 1Наполи
27.09.2020Италия - Серия А2-й турНаполи6 : 0Дженоа
08.07.2020Италия - Серия А31-й турДженоа1 : 2Наполи
09.11.2019Италия - Серия А12-й турНаполи0 : 0Дженоа
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турНаполи2 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 1Наполи
22.09.2025Италия — Серия А4-й турНаполи3 : 2
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 0Наполи
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 3Наполи
29.09.2025Италия — Серия А5-й турДженоа0 : 3
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаДженоа3 : 1
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур2 : 1Дженоа
15.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 1Дженоа
31.08.2025Италия — Серия А2-й турДженоа0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан512
2
Лига чемпионов
Рома512
3
Лига чемпионов
Наполи512
4
Лига чемпионов
Ювентус511
5
Лига Европы
Интер М59
6
Лига конференций
Кремонезе59
7 Аталанта59
8 Сассуоло69
9 Комо58
10 Лацио67
11 Кальяри57
12 Болонья57
13 Удинезе57
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина53
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Пиза52
20
Зона вылета
Дженоа52

Отзывы и комментарии к матчу

