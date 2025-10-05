Наполи - Дженоа 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 18:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
05 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 6-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Дженоа, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Дженоа
Генуя
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Никола Леали
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|5
|зщ
|Лео Эстигор
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|76
|нп
|Лоренцо Вентурино
|18
|нп
|Калеб Экубан
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Патрик Виейра
История личных встреч
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|6 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|5
|12
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|5
|12
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|5
|12
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|5
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|5
|9
| 6
Лига конференций
|Кремонезе
|5
|9
|7
|Аталанта
|5
|9
|8
|Сассуоло
|6
|9
|9
|Комо
|5
|8
|10
|Лацио
|6
|7
|11
|Кальяри
|5
|7
|12
|Болонья
|5
|7
|13
|Удинезе
|5
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|5
|2
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|5
|2