Боруссия М - Фрайбург 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 19:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
05 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Фрайбург
|33
|вр
|Мориц Николас
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|18
|нп
|Суто Матино
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|20
|нп
|Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|04.11.2023
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|0 : 0
|11.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 3
|05.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|0 : 6
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Кёльн
|6
|10
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|5
|9
|7
|Штутгарт
|5
|9
|8
|Фрайбург
|5
|7
|9
|Санкт-Паули
|6
|7
|10
|Хоффенхайм
|6
|7
|11
|Вердер
|6
|7
|12
|Унион
|6
|7
|13
|Аугсбург
|6
|6
|14
|Вольфсбург
|6
|5
|15
|Гамбург
|5
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|5
|2