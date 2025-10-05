00:12 ()
Боруссия М - Фрайбург 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 19:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
05 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 6-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Боруссия М
Фрайбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Фрайбург, которое состоится 05 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Фрайбург
Фрайбург
33 Германия вр Мориц Николас
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
2 Италия зщ Фабио Кьяродия
29 США зщ Джозеф Скалли
26 Германия зщ Лукас Ульрих
27 Германия пз Рокко Райц
6 Германия пз Янник Энгельхардт
7 Австрия пз Кевин Штёгер
17 Германия пз Йенс Кастроп
18 Япония нп Суто Матино
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
33 Франция зщ Жорди Макенго
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
32 Италия пз Винченцо Грифо
19 Германия нп Ян-Никлас Бесте
20 Австрия нп Чуквубуйке Адаму
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Боруссия М1 : 2Фрайбург
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур Фрайбург3 : 1Боруссия М
30.03.2024 Германия — Бундеслига 27-й тур Боруссия М0 : 3Фрайбург
04.11.2023 Германия — Бундеслига 10-й тур Фрайбург3 : 3Боруссия М
04.03.2023 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия М0 : 0Фрайбург
11.09.2022 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург0 : 0Боруссия М
23.04.2022 Германия - Бундеслига 31-й тур Фрайбург3 : 3Боруссия М
05.12.2021 Германия - Бундеслига 14-й тур Боруссия М0 : 6Фрайбург
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М2 : 1Фрайбург
05.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Фрайбург2 : 2Боруссия М
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М4 : 6
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 1 : 1Боруссия М
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия М0 : 4
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 0Боруссия М
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия М0 : 0
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 1Фрайбург
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Фрайбург1 : 1
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Фрайбург2 : 1
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 0 : 3Фрайбург
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Фрайбург3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария515
2
Лига чемпионов
Боруссия Д614
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг613
4
Лига чемпионов
Байер611
5
Лига Европы
Кёльн610
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф59
7 Штутгарт59
8 Фрайбург57
9 Санкт-Паули67
10 Хоффенхайм67
11 Вердер67
12 Унион67
13 Аугсбург66
14 Вольфсбург65
15 Гамбург55
16
Стыковая зона
Майнц54
17
Зона вылета
Хайденхайм53
18
Зона вылета
Боруссия М52

Отзывы и комментарии к матчу

