Твенте - Хераклес 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 12:15
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
05 Октября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Хераклес, которое состоится 05 Октября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|42
|пз
|Daouda Weidmann
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|11
|нп
|Дан Ротс
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|2
|зщ
|Мимейрхел Бенита
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|24
|зщ
|Иван Месик
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|32
|пз
|Сем Схеперман
|21
|пз
|Ивандро Боргес Санчес
|17
|пз
|Тристан ван Гилст
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|5 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 0
|22.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 2
|30.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|20.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 3
|09.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|Гронинген
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|7
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
|9
|Фортуна
|7
|10
|10
|Спарта
|8
|10
|11
|Гоу Эхед Иглс
|7
|9
|12
|Волендам
|7
|7
|13
|Телстар
|7
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|7
|3