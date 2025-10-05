00:13 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Твенте - Хераклес 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 12:15
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
05 Октября 2025 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Твенте
Хераклес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Хераклес, которое состоится 05 Октября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Хераклес
Алмело
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
38НидерландызщМакс Брюнс
3НидерландызщРобин Проппер
39НидерландызщМатс Ротс
6АлжирпзРамиз Зерруки
42ФранцияпзDaouda Weidmann
27НорвегияпзСондре Эрьясетер
14ИсландиянпКристиан Хлинссон
11НидерландынпДан Ротс
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
1НидерландыврFabian de Keijzer
2НидерландызщМимейрхел Бенита
4НидерландызщДамон Мирани
18БельгиязщАлек ван Хоренбек
24СловакиязщИван Месик
7БельгияпзБрайан Лимбомбе
32НидерландыпзСем Схеперман
21ЛюксембургпзИвандро Боргес Санчес
17НидерландыпзТристан ван Гилст
70АвстралиянпАйдин Хрустич
9НидерландынпДжизз Хорнкамп
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
30.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турХераклес2 : 1Твенте
27.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турТвенте5 : 0Хераклес
31.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турТвенте1 : 0Хераклес
22.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турХераклес2 : 2Твенте
30.04.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турХераклес1 : 1Твенте
05.11.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турТвенте1 : 0Хераклес
08.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турТвенте1 : 1Хераклес
27.02.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХераклес2 : 2Твенте
20.09.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турТвенте2 : 3Хераклес
09.03.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 27-й турХераклес2 : 1Твенте
26.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турТвенте3 : 2
19.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур1 : 5Твенте
13.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турТвенте2 : 2
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур1 : 0Твенте
24.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й тур1 : 2Твенте
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турХераклес3 : 0
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 1Хераклес
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турХераклес1 : 2
29.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур4 : 0Хераклес
24.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й тур2 : 0Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
Гронинген815
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген712
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Спарта810
11 Гоу Эхед Иглс79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

