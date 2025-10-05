00:13 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Свернуть список

АЗ Алкмар - Телстар 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 16:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
05 Октября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
АЗ Алкмар
Телстар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Телстар, которое состоится 05 Октября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Телстар
Велзен
История личных встреч
29.10.2015Кубок Нидерландов3-й раундТелстар0 : 1АЗ Алкмар
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур4 : 0АЗ Алкмар
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур2 : 1АЗ Алкмар
24.09.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турАЗ Алкмар2 : 2
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й турАЗ Алкмар3 : 3
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й тур1 : 2АЗ Алкмар
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турТелстар4 : 2
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 0Телстар
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турТелстар1 : 3
30.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур0 : 2Телстар
23.08.2025Нидерланды — Эредивизия3-й турТелстар2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд719
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен716
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
Гронинген815
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген712
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар712
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт710
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте710
9 Фортуна710
10 Спарта810
11 Гоу Эхед Иглс79
12 Волендам77
13 Телстар77
14 ПЕК Зволле77
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
Херенвен76
17
Зона вылета
Эксельсиор76
18
Зона вылета
Хераклес73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close