АЗ Алкмар - Телстар 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 16:45
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
05 Октября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Телстар, которое состоится 05 Октября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Телстар
Велзен
История личных встреч
|29.10.2015
|Кубок Нидерландов
|3-й раунд
|0 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 3
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|Гронинген
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|7
|12
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|7
|12
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|7
|10
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|10
|9
|Фортуна
|7
|10
|10
|Спарта
|8
|10
|11
|Гоу Эхед Иглс
|7
|9
|12
|Волендам
|7
|7
|13
|Телстар
|7
|7
|14
|ПЕК Зволле
|7
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Херенвен
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|7
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|7
|3