Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Урарту - Ноа 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 18:00
05 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 9-й тур
Урарту
Ноа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Ноа, которое состоится 05 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван
Ноа
Ереван
История личных встреч
18.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Урарту3 : 3Ноа
01.11.2024 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ноа2 : 1Урарту
29.09.2024 Армения — Премьер-лига 9-й тур Урарту2 : 1Ноа
23.04.2024 Армения - Премьер-лига 30-й тур Урарту0 : 1Ноа
22.02.2024 Армения - Премьер-лига 21-й тур Ноа1 : 1Урарту
21.10.2023 Армения - Премьер-лига 12-й тур Урарту1 : 0Ноа
13.08.2023 Армения - Премьер-лига 3-й тур Ноа2 : 0Урарту
08.05.2023 Армения - Премьер-лига 31-й тур Урарту1 : 0Ноа
06.03.2023 Армения - Премьер-лига 22-й тур Ноа0 : 2Урарту
23.10.2022 Армения - Премьер-лига 13-й тур Урарту3 : 1Ноа
26.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Урарту
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 0 : 6Урарту
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Урарту2 : 3
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 1 : 2Урарту
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Урарту0 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ноа1 : 0
28.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ноа2 : 0
24.09.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ноа2 : 1
20.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Ноа
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ноа3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт919
2
Лига конференций
Ноа716
3
Лига конференций
Урарту816
4 Пюник816
5 Арарат-Армения715
6 Ван98
7 БКМА88
8 Ширак96
9 Гандзасар86
10
Зона вылета
Арарат92

Отзывы и комментарии к матчу

