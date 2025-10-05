Сан-Паулу - Палмейрас 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 21:00
05 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Палмейрас, которое состоится 05 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
|Эрнан Креспо
|Абел Феррейра
История личных встреч
|11.05.2025
|Бразилия — Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Бразилия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|30.04.2024
|Бразилия - Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|26.10.2023
|Бразилия - Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|11.06.2023
|Бразилия - Серия А
|10-й тур
|0 : 2
|16.10.2022
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|21.06.2022
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|18.11.2021
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|18.08.2021
|Кубок Либертадорес — 2021
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 0
|11.08.2021
|Кубок Либертадорес — 2021
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 1
|03.10.2025
|Бразилия — Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|30.09.2025
|Бразилия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|26.09.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 1
|22.09.2025
|Бразилия — Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|02.10.2025
|Бразилия — Серия А
|26-й тур
|3 : 0
|28.09.2025
|Бразилия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|25.09.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|21.09.2025
|Бразилия — Серия А
|24-й тур
|4 : 1
|18.09.2025
|Кубок Либертадорес — 2025
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Фламенго
|25
|55
|2
|Палмейрас
|24
|52
|3
|Крузейро
|26
|51
|4
|Ботафого
|26
|43
|5
|Мирасол
|25
|43
|6
|Баия
|25
|40
|7
|Сан-Паулу
|26
|38
|8
|Флуминенсе
|24
|35
|9
|Ред Булл Брагантино
|26
|33
|10
|Гремио
|26
|33
|11
|Сеара
|25
|31
|12
|Васко да Гама
|26
|30
|13
|Коринтианс
|26
|30
|14
|Атлетико Минейро
|24
|29
|15
|Интернасьонал
|25
|29
|16
|Сантос
|25
|28
| 17
Зона вылета
|Витория
|26
|25
| 18
Зона вылета
|Жувентуде
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Форталеза
|25
|21
| 20
Зона вылета
|Спорт Ресифи
|24
|15