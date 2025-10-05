00:14 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Сан-Паулу - Палмейрас 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 21:00
05 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 27-й тур
Сан-Паулу
Палмейрас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Паулу - Палмейрас, которое состоится 05 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Аргентина Эрнан Креспо
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
11.05.2025 Бразилия — Серия А 8-й тур Палмейрас1 : 0Сан-Паулу
18.08.2024 Бразилия - Серия А 23-й тур Палмейрас2 : 1Сан-Паулу
30.04.2024 Бразилия - Серия А 4-й тур Сан-Паулу0 : 0Палмейрас
26.10.2023 Бразилия - Серия А 29-й тур Палмейрас5 : 0Сан-Паулу
11.06.2023 Бразилия - Серия А 10-й тур Сан-Паулу0 : 2Палмейрас
16.10.2022 Бразилия - Серия А 32-й тур Палмейрас0 : 0Сан-Паулу
21.06.2022 Бразилия - Серия А 13-й тур Сан-Паулу1 : 2Палмейрас
18.11.2021 Бразилия - Серия А 33-й тур Палмейрас0 : 2Сан-Паулу
18.08.2021 Кубок Либертадорес — 2021 1/4 финала. 2-й матч Палмейрас3 : 0Сан-Паулу
11.08.2021 Кубок Либертадорес — 2021 1/4 финала. 1-й матч Сан-Паулу1 : 1Палмейрас
03.10.2025 Бразилия — Серия А 26-й тур 0 : 2Сан-Паулу
30.09.2025 Бразилия — Серия А 25-й тур Сан-Паулу0 : 1
26.09.2025 Кубок Либертадорес — 2025 1/4 финала. 2-й матч Сан-Паулу0 : 1
22.09.2025 Бразилия — Серия А 24-й тур 1 : 0Сан-Паулу
19.09.2025 Кубок Либертадорес — 2025 1/4 финала. 1-й матч 2 : 0Сан-Паулу
02.10.2025 Бразилия — Серия А 26-й тур Палмейрас3 : 0
28.09.2025 Бразилия — Серия А 25-й тур 1 : 0Палмейрас
25.09.2025 Кубок Либертадорес — 2025 1/4 финала. 2-й матч Палмейрас3 : 1
21.09.2025 Бразилия — Серия А 24-й тур Палмейрас4 : 1
18.09.2025 Кубок Либертадорес — 2025 1/4 финала. 1-й матч 1 : 2Палмейрас
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2555
2 Палмейрас2452
3 Крузейро2651
4 Ботафого2643
5 Мирасол2543
6 Баия2540
7 Сан-Паулу2638
8 Флуминенсе2435
9 Ред Булл Брагантино2633
10 Гремио2633
11 Сеара2531
12 Васко да Гама2630
13 Коринтианс2630
14 Атлетико Минейро2429
15 Интернасьонал2529
16 Сантос2528
17
Зона вылета
Витория2625
18
Зона вылета
Жувентуде2523
19
Зона вылета
Форталеза2521
20
Зона вылета
Спорт Ресифи2415

Отзывы и комментарии к матчу

