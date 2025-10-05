Ягеллония - Корона 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 12:15
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
05 Октября 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Корона, которое состоится 05 Октября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ягеллония
Белосток
Корона
Кельце
Главные тренеры
|Адриан Семенец
|Яцек Зелински
История личных встреч
|27.04.2025
|Польша — Экстракласса
|30-й тур
|3 : 1
|27.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Польша - Экстракласса
|32-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Польша - Экстракласса
|15-й тур
|2 : 2
|15.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|4 : 1
|16.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 0
|30.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|0 : 2
|16.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 3
|07.10.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|10
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|9
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
|5
|Краковия
|9
|18
|6
|Легия
|9
|15
|7
|Лех П
|9
|15
|8
|Радомяк
|11
|15
|9
|Погонь
|11
|13
|10
|Видзев
|11
|13
|11
|Заглембе Л
|10
|13
|12
|Мотор
|9
|11
|13
|Ракув
|9
|11
|14
|Нецеча
|11
|9
|15
|Арка
|10
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|11
|7