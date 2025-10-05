00:14 ()
Ягеллония - Корона 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 12:15
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
05 Октября 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Ягеллония
Корона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Корона, которое состоится 05 Октября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Корона
Кельце
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Польша Яцек Зелински
История личных встреч
27.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Корона3 : 1Ягеллония
27.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Ягеллония3 : 1Корона
11.05.2024 Польша - Экстракласса 32-й тур Ягеллония3 : 0Корона
11.11.2023 Польша - Экстракласса 15-й тур Корона2 : 2Ягеллония
15.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Корона2 : 1Ягеллония
02.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Ягеллония4 : 1Корона
16.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония0 : 0Корона
30.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Корона0 : 2Ягеллония
16.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Ягеллония1 : 3Корона
07.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Корона1 : 1Ягеллония
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ягеллония1 : 0
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2Ягеллония
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Ягеллония
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 1Ягеллония
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Ягеллония
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Корона3 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 0Корона
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Корона1 : 0
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 3Корона
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Корона2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
4
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
5 Краковия918
6 Легия915
7 Лех П915
8 Радомяк1115
9 Погонь1113
10 Видзев1113
11 Заглембе Л1013
12 Мотор911
13 Ракув911
14 Нецеча119
15 Арка109
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

