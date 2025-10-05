00:15 ()
Ракув - Мотор 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 14:45
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
05 Октября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Ракув
Мотор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Мотор, которое состоится 05 Октября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова
Мотор
Люблин
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
07.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Ракув2 : 2Мотор
21.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Мотор0 : 2Ракув
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ракув2 : 0
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 0 : 1Ракув
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Ракув2 : 2
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув1 : 1
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Ракув0 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Мотор2 : 2
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 2 : 2Мотор
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Мотор1 : 1
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 0 : 1Мотор
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 0Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
4
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
5 Краковия918
6 Легия915
7 Лех П915
8 Радомяк1115
9 Погонь1113
10 Видзев1113
11 Заглембе Л1013
12 Мотор911
13 Ракув911
14 Нецеча119
15 Арка109
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

