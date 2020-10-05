Гурник З - Легия 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 20:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
05 Октября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Легия, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гурник З
Забже
Легия
Варшава
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|01.04.2024
|Польша - Экстракласса
|26-й тур
|1 : 3
|24.09.2023
|Польша - Экстракласса
|9-й тур
|2 : 1
|04.03.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 1
|19.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|2 : 2
|07.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|5 : 3
|21.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|3 : 2
|27.02.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 2
|19.09.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 3
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 2
|15.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|10
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|9
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|10
|18
|5
|Краковия
|9
|18
|6
|Легия
|9
|15
|7
|Лех П
|9
|15
|8
|Радомяк
|11
|15
|9
|Погонь
|11
|13
|10
|Видзев
|11
|13
|11
|Заглембе Л
|10
|13
|12
|Мотор
|9
|11
|13
|Ракув
|9
|11
|14
|Нецеча
|11
|9
|15
|Арка
|10
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|11
|7