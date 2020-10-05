00:15 ()
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Гурник З - Легия 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 20:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
05 Октября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 11-й тур
Гурник З
Легия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Легия, которое состоится 05 Октября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 11-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Легия
Варшава
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Гурник З1 : 2Легия
28.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур Легия1 : 1Гурник З
01.04.2024 Польша - Экстракласса 26-й тур Гурник З1 : 3Легия
24.09.2023 Польша - Экстракласса 9-й тур Легия2 : 1Гурник З
04.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Гурник З0 : 1Легия
19.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Легия2 : 2Гурник З
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Легия5 : 3Гурник З
21.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Гурник З3 : 2Легия
27.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Гурник З1 : 2Легия
19.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Легия1 : 3Гурник З
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 1Гурник З
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 2
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 1Гурник З
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Гурник З0 : 1
23.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Гурник З3 : 0
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Легия0 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Легия1 : 0
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Легия0 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 1Легия
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Легия4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1019
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония918
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
4
Квалификация Лиги конференций
Корона1018
5 Краковия918
6 Легия915
7 Лех П915
8 Радомяк1115
9 Погонь1113
10 Видзев1113
11 Заглембе Л1013
12 Мотор911
13 Ракув911
14 Нецеча119
15 Арка109
16
Зона вылета
ГКС Катовице108
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

