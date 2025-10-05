Динамо Киев - Металлист 1925 05 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 05-10-2025 14:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
05 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Металлист 1925, которое состоится 05 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|25.02.2024
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 4
|07.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 2
|04.06.2023
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|26.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|11.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 3
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 1
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|7
|17
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|7
|15
| 3
Лига конференций
|Полесье
|8
|15
|4
|Металлист 1925
|7
|14
|5
|Колос
|8
|14
|6
|Кривбасс
|7
|13
|7
|Заря
|8
|11
|8
|ЛНЗ Черкассы
|7
|11
|9
|Карпаты
|8
|11
|10
|Кудровка
|7
|10
|11
|Оболонь-Бровар
|8
|10
|12
|Верес
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Полтава
|8
|4
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|8
|3