00:15 ()
Онлайн трансляции
Суббота 04 октября
Воскресенье 05 октября
Свернуть список

Динамо Киев - Металлист 1925 05 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 05-10-2025 14:30
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
05 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Динамо К
Металлист 1925

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Металлист 1925, которое состоится 05 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
25.02.2024 Украина - Премьер-лига 18-й тур Металлист 19252 : 4Динамо К
07.12.2023 Украина - Премьер-лига 3-й тур Динамо К4 : 2Металлист 1925
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур Металлист 19251 : 1Динамо К
26.11.2022 Украина - Премьер-лига 15-й тур Динамо К0 : 0Металлист 1925
11.09.2021 Украина - Премьер-лига 7-й тур Металлист 19250 : 2Динамо К
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Динамо К0 : 2
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 3 : 3Динамо К
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Динамо К2 : 2
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Динамо К
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Динамо К4 : 1
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Металлист 19251 : 0
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Металлист 1925
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Металлист 19251 : 1
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Металлист 19252 : 0
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр717
2
Лига конференций
Динамо К715
3
Лига конференций
Полесье815
4 Металлист 1925714
5 Колос814
6 Кривбасс713
7 Заря811
8 ЛНЗ Черкассы711
9 Карпаты811
10 Кудровка710
11 Оболонь-Бровар810
12 Верес88
13
Стыковая зона
Александрия87
14
Стыковая зона
Рух В86
15
Зона вылета
Полтава84
16
Зона вылета
Эпицентр83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close