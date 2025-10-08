03:54 ()
Ливия - Кабо-Верде 08 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 08-10-2025 15:00
08 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, Группа D. 9-й тур
Ливия
Кабо-Верде

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливия - Кабо-Верде, которое состоится 08 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, Группа D. 9-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливия
Кабо-Верде
Главные тренеры
Сенегал Алиу Сиссе
Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту
История личных встреч
11.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 4-й тур Кабо-Верде1 : 0Ливия
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 8-й тур Ливия2 : 0
04.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 7-й тур 0 : 1Ливия
25.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 6-й тур 3 : 1Ливия
20.03.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 5-й тур Ливия1 : 1
11.06.2024 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 4-й тур Кабо-Верде1 : 0Ливия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 8-й тур Кабо-Верде1 : 0
04.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа D. 7-й тур 0 : 2Кабо-Верде
08.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Кабо-Верде
03.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 3Кабо-Верде
29.05.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Кабо-Верде
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет820
2 Буркина-Фасо815
3 Сьерра-Леоне812
4 Гвинея-Бисау810
5 Эфиопия86
6 Джибути81
Группа B
КомандаИО
1 Сенегал818
2 ДР Конго816
3 Судан812
4 Того87
5 Мавритания86
6 Южный Судан84
Группа C
КомандаИО
1 ЮАР814
2 Бенин814
3 Нигерия811
4 Руанда811
5 Лесото89
6 Зимбабве84
Группа D
КомандаИО
1 Кабо-Верде819
2 Камерун815
3 Ливия814
4 Ангола810
5 Маврикий85
6 Эсватини82
Группа E
КомандаИО
1 Марокко721
2 Танзания710
3 Нигер69
4 Замбия66
5 Конго61
6 Эритрея00
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар820
2 Габон819
3 Гамбия810
4 Бурунди810
5 Кения89
6 Сейшелы80
Группа G
КомандаИО
1 Алжир819
2 Уганда815
3 Мозамбик815
4 Гвинея811
5 Ботсвана89
6 Сомали81
Группа H
КомандаИО
1 Тунис822
2 Намибия815
3 Либерия811
4 Малави810
5 Экваториальная Гвинея810
6 Сан-Томе и Принсипи80
Группа I
КомандаИО
1 Гана819
2 Мадагаскар816
3 Коморские острова815
4 Мали812
5 ЦАР85
6 Чад81

Отзывы и комментарии к матчу

