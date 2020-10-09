21:54 ()
Беларусь - Дания 09 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
Стадион: Зи-Ти-И Арена (Залаэгерсег, Венгрия), вместимость: 11200
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Филип Глова (Словакия);
Беларусь
Дания

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Дания, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Зи-Ти-И Арена (Залаэгерсег, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Дания
12БеларусьврПавел Павлюченко
20БеларусьзщЗахар Волков
3БеларусьзщПавел Забелин
5БеларусьзщЕгор Пархоменко
13БеларусьзщСергей Карпович
2БеларусьзщКирилл Печенин
6БеларусьпзМаксим Мякиш
17БеларусьпзВладислав Калинин
7БеларусьпзЕвгений Малашевич
9БеларусьнпМакс Эбон
11БеларусьнпГерман Барковский
1ДанияврКаспер Шмейхель
18ДаниязщАнтон Гоэи
2ДаниязщЙоаким Андерсен
6ДаниязщАндреас Кристенсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
21ДанияпзМортен Юльманн
10ДанияпзКристиан Эриксен
14ДанияпзМиккель Дамсгор
8ДаниянпГустав Исаксен
9ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИспанияКарлос Алос
ДанияБрайан Ример
История личных встреч
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 2-й турБеларусь0 : 2
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 1-й тур5 : 1Беларусь
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиБеларусь1 : 4
05.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиБеларусь4 : 1
25.03.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 2Беларусь
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 2-й тур0 : 3Дания
05.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа C. 1-й турДания0 : 0
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиДания5 : 0
07.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиДания2 : 1
23.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 2-й матч5 : 2 ДВДания
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча третьего тура к ЧМ-2026: Беларусь — Дания. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания24
2
Плей-офф
Шотландия24
3 Греция23
4 Беларусь20
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия57
4 Литва53
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина512
2
Плей-офф
Австрия412
3 Румыния57
4 Кипр54
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия412
2
Плей-офф
Чехия512
3 Фарерские острова56
4 Черногория56
5 Гибралтар50

