Беларусь - Дания 09 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 09-10-2025 20:45
Стадион: Зи-Ти-И Арена (Залаэгерсег, Венгрия), вместимость: 11200
09 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Филип Глова (Словакия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Дания, которое состоится 09 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Зи-Ти-И Арена (Залаэгерсег, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Беларусь
Дания
|12
|вр
|Павел Павлюченко
|20
|зщ
|Захар Волков
|3
|зщ
|Павел Забелин
|5
|зщ
|Егор Пархоменко
|13
|зщ
|Сергей Карпович
|2
|зщ
|Кирилл Печенин
|6
|пз
|Максим Мякиш
|17
|пз
|Владислав Калинин
|7
|пз
|Евгений Малашевич
|9
|нп
|Макс Эбон
|11
|нп
|Герман Барковский
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|18
|зщ
|Антон Гоэи
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|6
|зщ
|Андреас Кристенсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Мортен Юльманн
|10
|пз
|Кристиан Эриксен
|14
|пз
|Миккель Дамсгор
|8
|нп
|Густав Исаксен
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Карлос Алос
|Брайан Ример
История личных встреч
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 1-й тур
|5 : 1
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|05.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|25.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 2-й тур
|0 : 3
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча третьего тура к ЧМ-2026: Беларусь — Дания. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Люксембург
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Косово
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|4
|Словения
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|2
|4
|3
|Греция
|2
|3
|4
|Беларусь
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Исландия
|2
|3
|3
|Украина
|2
|1
|4
|Азербайджан
|2
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Армения
|2
|3
|3
|Венгрия
|2
|1
|4
|Ирландия
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|5
|7
|4
|Литва
|5
|3
|5
|Мальта
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Австрия
|4
|12
|3
|Румыния
|5
|7
|4
|Кипр
|5
|4
|5
|Сан-Марино
|5
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Италия
|4
|9
|3
|Израиль
|5
|9
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|4
|10
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|5
|3
|5
|Лихтенштейн
|5
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|5
|8
|3
|Сербия
|4
|7
|4
|Латвия
|5
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Чехия
|5
|12
|3
|Фарерские острова
|5
|6
|4
|Черногория
|5
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0