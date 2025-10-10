03:56 ()
Франция - Азербайджан 10 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-10-2025 20:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
10 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 3-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)
Франция
Азербайджан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Азербайджан, которое состоится 10 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Азербайджан
16 Франция вр Мик Меньян
5 Франция зщ Жюль Кунде
17 Франция зщ Вильям Салиба
4 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
22 Франция зщ Тео Эрнандес
13 Франция пз Ману Коне
14 Франция пз Адриен Рабьо
10 Франция нп Килиан Мбаппе
19 Франция нп Уго Экитике
7 Франция нп Кингсли Коман
11 Франция нп Майкл Олисе
1 Азербайджан вр Шахрудин Магомедалиев
14 Азербайджан зщ Эльвин Бадалов
4 Азербайджан зщ Бахлул Мустафазаде
5 Азербайджан зщ Антон Кривоцюк
21 Азербайджан зщ Гисмат Алиев
3 Азербайджан зщ Элвин Джафаргулиев
15 Азербайджан пз Хаял Алиев
8 Азербайджан пз Эмин Махмудов
6 Азербайджан пз Сабухи Абдуллазаде
10 Азербайджан нп Махир Эмрели
9 Азербайджан нп Ренат Дадашов
Главные тренеры
Франция Дидье Дешам
Азербайджан Айхан Аббасов (и.о.)
История личных встреч
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур Франция2 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур 0 : 2Франция
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. За 3-е место 0 : 2Франция
05.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала 5 : 4Франция
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Франция2 : 0 5 : 4
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур Азербайджан1 : 1
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур 5 : 0Азербайджан
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Азербайджан1 : 2
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 0 : 0Азербайджан
25.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Азербайджан0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча третьего тура к ЧМ-2026: Франция — Азербайджан. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания24
2
Плей-офф
Шотландия24
3 Греция23
4 Беларусь20
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина512
2
Плей-офф
Австрия412
3 Румыния57
4 Кипр54
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия412
2
Плей-офф
Чехия512
3 Фарерские острова56
4 Черногория56
5 Гибралтар50

