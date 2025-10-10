Исландия - Украина 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 20:45
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
10 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Украина, которое состоится 10 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Исландия
Украина
Главные тренеры
|Арнар Гуннлаугссон
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 8-й тур
|2 : 0
|05.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 2-й тур
|2 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|10.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи В/С. 2-й матч
|1 : 3
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1
|05.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа D. 1-й тур
|0 : 2
|11.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|07.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|23.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Стыковые матчи А/В. 2-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|2
|3
|3
|Германия
|2
|3
|4
|Люксембург
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Косово
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|4
|Словения
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|2
|4
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|2
|4
|3
|Греция
|2
|3
|4
|Беларусь
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Исландия
|2
|3
|3
|Украина
|2
|1
|4
|Азербайджан
|2
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Грузия
|2
|3
|3
|Турция
|2
|3
|4
|Болгария
|2
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|2
|6
| 2
Плей-офф
|Армения
|2
|3
|3
|Венгрия
|2
|1
|4
|Ирландия
|2
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Польша
|5
|10
|3
|Финляндия
|6
|10
|4
|Литва
|6
|3
|5
|Мальта
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Босния и Герцеговина
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Австрия
|4
|12
|3
|Румыния
|5
|7
|4
|Кипр
|5
|4
|5
|Сан-Марино
|5
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Италия
|4
|9
|3
|Израиль
|5
|9
|4
|Эстония
|5
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|4
|10
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|5
|3
|5
|Лихтенштейн
|5
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|5
|8
|3
|Сербия
|4
|7
|4
|Латвия
|5
|4
|5
|Андорра
|5
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Чехия
|5
|12
|3
|Фарерские острова
|5
|6
|4
|Черногория
|5
|6
|5
|Гибралтар
|5
|0