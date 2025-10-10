03:56 ()
Исландия - Украина 10 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-10-2025 20:45
Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
10 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 3-й тур
Исландия
Украина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Исландия - Украина, которое состоится 10 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Исландия
Украина
Главные тренеры
Исландия Арнар Гуннлаугссон
Украина Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь B. Финал Украина2 : 1Исландия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа I. 8-й тур Исландия2 : 0Украина
05.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа I. 1-й тур Украина1 : 1Исландия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур 2 : 1Исландия
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур Исландия5 : 0
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Исландия
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 3Исландия
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч Исландия1 : 3
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 2-й тур 1 : 1Украина
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа D. 1-й тур Украина0 : 2
11.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 2Украина
07.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 2Украина
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи А/В. 2-й матч 3 : 0Украина
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания24
2
Плей-офф
Шотландия24
3 Греция23
4 Беларусь20
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды410
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта52
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина512
2
Плей-офф
Австрия412
3 Румыния57
4 Кипр54
5 Сан-Марино50
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан53
5 Лихтенштейн50
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия412
2
Плей-офф
Чехия512
3 Фарерские острова56
4 Черногория56
5 Гибралтар50

