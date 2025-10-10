03:57 ()
Марокко U20 - Южная Корея U20 10 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 10-10-2025 01:00
10 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Марокко U20
Окончен
2 : 1
Южная Корея U20

  • 8'
    1:0
    Min-Ha Shin
  • 58'
    2:0
    Яссир Забири
  • 90+6'
    Янис Беншауш
0'
45'
90'
  • 60'
    Hyun-Seo Bae
  • 90+6'
    2:1
    Tae-Won Kim
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко U20 - Южная Корея U20, которое состоится 10 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко U20
Южная Корея U20
1МарокковрЯнис Беншауш
3МароккозщАли Маамар
6ФранцияпзНен Бияр
10МароккопзСаад Эль-Хаддад
62'
7МарокконпОтман Маамма
78'
17МарокконпЖессим Яссин
90'
21МарокконпЯссир Забири
78'
4МароккоIsmael Baouf
15МароккоFouad Zahouani
18МароккоYassine Khalifi
19МароккоSmail Bakhty
11МароккоIlias Boumassaoudi
62'
5МароккопзАнас Таджауарт
78'
9МароккоYounes El Bahraoui
78'
14МароккоMohamed Hamony
90'
12Южная КореяврSung-Min Hong
4Южная КореязщSun-Woo Ham
13Южная КореязщSeung-Gu Choi
61'
20Южная КореяпзMin-Ha Shin
7Южная КореяпзMa-Ho Chung
82'
18Южная КореяпзByung-Wook Choi
11Южная КореяпзMyung-Jun Kim
82'
10Южная КореянпTae-Won Kim
2Южная КореяHyun-Seo Bae
6Южная КореяSeung-Min Son
90+3'
17Южная КореяHyun-Min Kim
61'
15Южная КореязщGeon-Hee Lee
61'
9Южная КореяGa-On Baek
61'
16Южная КореяпзHyeon-Oh Kim
82'
8Южная КореяShin Seong
82'
3Южная КореяHo-Jin Kim
90+3'
История личных встреч
04.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 3-й тур 1 : 0Марокко U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 2Марокко U20
28.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 1-й тур Марокко U202 : 0
03.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 3-й тур 1 : 2Южная Корея U20
01.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 2-й тур Южная Корея U200 : 0
27.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа B. 1-й тур Южная Корея U201 : 2
11.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд За 3-е место 3 : 1Южная Корея U20
09.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/2 финала 2 : 1Южная Корея U20
Турнирная таблица
1/8 финала
Украина U20
Испания U20
0 : 1
Чили U20
Мексика U20
1 : 4
Аргентина U20
Нигерия U20
4 : 0
Колумбия U20
ЮАР U20
3 : 1
Япония U20
Франция U20
0 : 1 ДВ
Парагвай U20
Норвегия U20
0 : 1 ДВ
США U20
Италия U20
3 : 0
Марокко U20
Южная Корея U20
2 : 1
1/4 финала
Испания U20
Колумбия U20
11.10
Мексика U20
Аргентина U20
12.10
США U20
1C/3ABF
12.10
Норвегия U20
Франция U20
13.10
1/2 финала
Winner QF 3
Winner QF 4
15.10
Winner QF 1
Winner QF 2
15.10
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
18.10
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.10

