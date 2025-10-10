Марокко U20 - Южная Корея U20 10 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 10-10-2025 01:00
10 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/8 финала
Окончен
2 : 1
- 8'1:0Min-Ha Shin
- 58'2:0Яссир Забири
- 90+6'Янис Беншауш
0'
45'
90'
- 60'Hyun-Seo Bae
- 90+6'2:1Tae-Won Kim
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Марокко U20
Южная Корея U20
|1
|вр
|Янис Беншауш
|3
|зщ
|Али Маамар
|6
|пз
|Нен Бияр
|10
|пз
|Саад Эль-Хаддад
62'
|7
|нп
|Отман Маамма
78'
|17
|нп
|Жессим Яссин
90'
|21
|нп
|Яссир Забири
78'
|4
|Ismael Baouf
|15
|Fouad Zahouani
|18
|Yassine Khalifi
|19
|Smail Bakhty
|11
|Ilias Boumassaoudi
62'
|5
|пз
|Анас Таджауарт
78'
|9
|Younes El Bahraoui
78'
|14
|Mohamed Hamony
90'
|12
|вр
|Sung-Min Hong
|4
|зщ
|Sun-Woo Ham
|13
|зщ
|Seung-Gu Choi
61'
|20
|пз
|Min-Ha Shin
|7
|пз
|Ma-Ho Chung
82'
|18
|пз
|Byung-Wook Choi
|11
|пз
|Myung-Jun Kim
82'
|10
|нп
|Tae-Won Kim
|2
|Hyun-Seo Bae
|6
|Seung-Min Son
90+3'
|17
|Hyun-Min Kim
61'
|15
|зщ
|Geon-Hee Lee
61'
|9
|Ga-On Baek
61'
|16
|пз
|Hyeon-Oh Kim
82'
|8
|Shin Seong
82'
|3
|Ho-Jin Kim
90+3'
История личных встреч
|04.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
|28.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|03.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|1 : 2
|01.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|За 3-е место
|3 : 1
|09.06.2023
|U20 ЧМ-2023 - финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
1/8 финала
| Украина U20
Испания U20
|0 : 1
| Чили U20
Мексика U20
|1 : 4
| Аргентина U20
Нигерия U20
|4 : 0
| Колумбия U20
ЮАР U20
|3 : 1
| Япония U20
Франция U20
|0 : 1 ДВ
| Парагвай U20
Норвегия U20
|0 : 1 ДВ
| США U20
Италия U20
|3 : 0
| Марокко U20
Южная Корея U20
|2 : 1
1/4 финала
| Испания U20
Колумбия U20
|11.10
| Мексика U20
Аргентина U20
|12.10
| США U20
1C/3ABF
|12.10
| Норвегия U20
Франция U20
|13.10
1/2 финала
| Winner QF 3
Winner QF 4
|15.10
| Winner QF 1
Winner QF 2
|15.10
За 3-е место
| Loser SF 1
Loser SF 2
|18.10
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|20.10